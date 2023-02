توفي في الزلزال.. بالفيديو- استقبال شعبي ورسمي بغانا لجثمان أتسو نجم هاتاي

استقبلت غانا جثمان لاعب كرة القدم الدولي السابق كريستيان أتسو ليلة أمس الأحد، بعد يوم من العثور على جثته تحت الأنقاض في مدينة هاتاي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوعين.

ووصلت الطائرة التي تقل جثمان اللاعب إلى مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانية أكرا أمس الأحد، وسط استقبال شعبي ورسمي من الحكومة الغانية.

وكشف محمدو باوميا نائب رئيس غانا، أثناء وجوده في المطار لاستقبال جثمان اللاعب، أن الحكومة الغانية ستشارك بشكل كامل في دفن أتسو.

وقّدم باوميا التعازي إلى أسرة اللاعب وذويه وإلى كل الغانيين، وواساهم في فقدان أتسو بوصفه لاعبا "محبوبا جدا".

Vice President Bawumia has revealed that the state will support the burial of Christian Atsu#3Sports #RIPChristianAtsu pic.twitter.com/K3dhmrj4Y7 — #3Sports (@3SportsGh) February 19, 2023

وكان نادي هاتاي سبور التركي قد أعلن أول أمس السبت العثور على جثمان أتسو تحت الأنقاض، وأنه سيرسل جثمانه إلى مسقط رأسه غانا، ليتم نقله إلى مثواه الأخير ويدفن هناك بين أهله وذويه.

وشارك المهاجم الغاني في آخر مباراة مع هاتاي سبور في الدوري التركي لكرة القدم، وسجل هدف الفوز لفريقه قبل ساعات من الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، مخلفا أكثر من 45 ألف قتيل وعشرات آلاف المصابين.

Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023