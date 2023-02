لديه كتيبة مدججة من اللاعبين تبلغ قيمتهم مئات الملايين.. نتائج المدرب بوتر تمنحه لقب "الأسوأ بتاريخ تشلسي"

بات الإنجليزي غراهام بوتر مدرب تشلسي المدرب صاحب البداية الأسوأ في تاريخ "البلوز" بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق اللندني أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتكبّد أبناء بوتر هزيمة صادمة أمام متذيل الترتيب بهدف نظيف السبت الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن الجولة الـ24 من البريميرليغ.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن هذه الهزيمة هي السادسة لتشلسي من أصل 17 مباراة قاد بها بوتر الفريق اللندني منذ تسلّمه المهمة في 8 سبتمبر/أيلول 2022، خلفا للألماني توماس توخيل.

وفي المباريات الـ17 المذكورة في البريميرليغ، نجح تشلسي بالفوز في 5 لقاءات فقط بينها اثنان في آخر 14 مواجهة مقابل 6 تعادلات.

🚨 It's understood Graham Potter, despite the poor results, has built good relationships with the majority of his players. He is liked and viewed as firm but fair in his dealings with the senior squad.#CFC

