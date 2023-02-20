عائدون وغائبون وشباب.. تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول في ثمن نهائي دوري الأبطال

عاد المهاجم كريم بنزيمة إلى تشكيلة ريال مدريد التي تحل ضيفة على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء، بعد غيابه عن لقاء أوساسونا الأخير بدوري الدرجة الأولى الإسباني للراحة وسط شكوك حول حالته البدنية.

واستبعد حامل اللقب ثنائي خط الوسط الأساسي توني كروس وأوريلين تشواميني بسبب المرض.

وعانى الألماني كروس من مشكلة بالمعدة منعته من خوض آخر مباراتين أمام إلتشي وأوساسونا، بينما أصيب تشواميني لاعب فرنسا بنزلة برد ولم يشارك في اللقاء السابق خلال الفوز بهدفين دون رد على أوساسونا.

وتضم قائمة الغائبين أيضا الظهير الأيسر فيرلان مندي والمهاجم البديل ماريانو دياز وعوضه المدرب كارلو أنشيلوتي بالمهاجم الصاعد ألفارو رودريغيز الذي لفت الأنظار بصناعة هدفين أمام أوساسونا.

وتشمل قائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 4 لاعبين من فريق الشباب (كاستيا) وهم: رودريغيز وثنائي الوسط ماريو مارتين وأريباس والحارس لويس لوبيز.

وستتكرر المواجهة بين الناديين بعد نهائي العام الماضي حين فاز "الميرينغي" بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق لقبه الـ14 معززا رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.