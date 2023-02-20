"ضرب واعتداء وتجاوزات متكررة".. الأهلي المصري يشكو الهلال السوداني للكاف

قدم الأهلي المصري شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) بسبب تعرضه "لتجاوزات متكررة" من نادي الهلال السوداني وجماهيره عقب مواجهتهما في دوري أبطال أفريقيا هذا الأسبوع.

وخسر الأهلي بهدف نظيف على أرض الهلال أول أمس السبت ضمن دور المجموعات في مباراة أقيمت خلف الأبواب المغلقة.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين "تقدم النادي بشكوى للكاف ضد الهلال السوداني بسبب ما تعرض له الفريق من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة قبل وأثناء وبعد المباراة".

وأضاف أكثر الأندية تتويجا في أفريقيا أن مران الفريق بملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي "شهد اقتحام بعض مشجعي الهلال الملعب وقذف ألعاب نارية على اللاعبين".

كما زعم "القلعة الحمراء" أن الهلال "لم يلتزم بإقامة المباراة دون حضور جماهيري لعدم توافر شروط السلامة بالملعب، وسمح لما يزيد على ألف مشجع بحضورها".

واتهم الأهلي أحد أفراد الطاقم الطبي للهلال "بالاعتداء على المدافع محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية"، مضيفا أن هذا الشخص "استمر على مقاعد البدلاء رغم طرده من الحكم، وحاول الاعتداء على حارس وقائد الأهلي محمد الشناوي عقب نهاية اللقاء".

كما اتهم أفراد الطاقم الإداري للنادي المضيف "بالاعتداء بالضرب على (الحارس البديل) علي لطفي و(لاعب الوسط) حمدي فتحي".

وقال الأهلي في بيانه إنه "تعرض للخطر" في زيارة سابقة لملعب الهلال عام 2020 بعد اقتحام مشجعين أرض الملعب، لكنه رفض تصعيد الموقف، وطالب الكاف هذه المرة بالتدخل العاجل وتطبيق اللوائح الانضباطية.