شاهد- بينها ملعب مونديالي في قطر.. أكبر الملاعب الرياضية بالعالم

تهتف الجماهير لفريقها ولاعبيها عند تسجيل هدف وتتفاعل مع كل تسديدة أو هجمة وتحزن عندما يفوز الخصوم، فمن دون الجماهير في المدرجات لا يمكن أن تكتمل أي مباراة، وكلما زاد الحشد في الملعب زادت الإثارة.

ولهذا فإن الجماهير الغفيرة تبحث عن الملاعب الكبيرة لتدعم فريقها ولاعبيها، وتاليا قائمة أكبر 10 ملاعب في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية.

10- ملعب بوكيت جليل الوطني في ماليزيا: سعته الاستيعابية تصل إلى 87 ألفا و411 مشجعا.

9- ملعب أزتيكا في المكسيك: تبلغ سعته الاستيعابية تصل إلى 87 ألفا و523 مشجعا.

8- ملعب لوسيل في قطر: سعته الاستيعابية 88 ألفا و966 مشجعا.

7- ملعب ويمبلي في إنجلترا: سعته الاستيعابية تصل إلى 90 ألف مشجع.

6- ملعب "روس بول" في الولايات المتحدة: سعته الاستيعابية تصل إلى 92 ألفا و800 مشجع.

5- ملعب "سوكر سيتي" في جنوب أفريقيا: سعته الاستيعابية تصل إلى 94 ألفا و736 مشجعا.

4- ملعب "الكامب نو" في برشلونة: سعته الاستيعابية تصل إلى 99 ألفا و354 مشجعا.

3- ملعب "مالبورن" للكريكيت في أستراليا: سعته تصل إلى 100 ألف مشجع.

2- ملعب "رونغرادو 1 مايو" في كوريا الشمالية: تبلغ سعته حوالي 150 ألف مشجع.

1- ملعب "ناريندرا مودي" للكريكيت في الهند: تبلغ سعته 132 ألف مشجع.