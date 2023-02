شاهد- حادث غير مسبوق في مباراة.. لاعبون يرقصون بسخرية أثناء تمرير الكرة أمام منافسيهم

أثار فريق شباب أورلاندو بايرتس جدلا كبيرا في جنوب أفريقيا، بعد اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل خلال مواجهة فريق سيخوخون يونايتد في دوري الشباب بالبلاد.

وتغلّب أورلاندو بايرتس على سيخوخون يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، لكن هذا لم يكن أهم ما في المباراة التي سخر فيها لاعبو بايرتس من منافسيهم في فريق سيخوخون.

وتعرّض لاعبو بايرتس لموجة انتقادات حادة من وسائل الإعلام المحلية والأوروبية على حد سواء، بسبب ما وُصف "بعدم احترامهم" للمنافس.

ووثّقت مقاطع فيديو راجت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام لاعبي أورلاندو بايرتس بتأدية بعض الرقصات أمام نظرائهم قبل تمرير الكرة.

ولم يتعلق الأمر بلاعب واحد فقط، بل تكرّر التصرف نفسه من قبل عدة لاعبين.

Got an idea. Invite this Orlando Pirates team to England, put them up against a Sunday League team and let the mayhem play out. Would watch pic.twitter.com/CFR2P8Wqec

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) February 19, 2023