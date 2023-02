مساحته 23 فدانا ومشكلته الماعز.. رونالدو يعرض قصره في مدينة مانشستر للبيع

كشف تقرير بريطاني عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عرض قصره الكائن بمدينة مانشستر في إنجلترا للبيع.

وانتقل رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي المنصرم بعد انتهاء مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقبلها، أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقد النجم البرتغالي بالتراضي بعد المقابلة التي أطلق فيها النجم البرتغالي تصريحات نارية ضد إدارة النادي والمدربين السابق الألماني رالف رانغنيك والحالي إريك تن هاغ.

وبعد استقراره في السعودية مع فريقه الجديد، قرر أفضل لاعب في العالم 5 مرات بيع قصره في مدينة مانشستر مقابل 5.5 ملايين جنيه إسترليني (6.1 ملايين يورو)، وفق صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

ويقع القصر بالتحديد في قرية ألدرلي إدج على بعد 19 كيلومترا جنوبي مدينة مانشستر التي تطل على غابات كثيفة.

Inside Cristiano Ronaldo’s former £5.5m Cheshire mansion that's up for salehttps://t.co/Sk8D1k9h57

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 18, 2023