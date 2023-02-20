ميسي يهيمن على جوائز الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم عن 2022

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم أمس الأحد جوائز الأفضل للرجال بين اللاعبين والمدربين والحكام والهدافين عن عام 2022.

ونشر الاتحاد -عبر موقعه الإلكتروني- قائمة بالنجوم الذين حصلوا على جوائز الأفضل، وشهدت القائمة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وحارس ريال مدريد تيبو كورتوا، وآخرين.

وهيمن ميسي على القائمة المعلنة، إذ تُوج بـ3 جوائز: أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وأفضل صانع ألعاب، بالإضافة إلى أنه أفضل هداف دولي مع المنتخبات.

وفاز النجم الفرنسي مبابي بجائزة أفضل هداف في العالم لعام 2022، أما اللاعب الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام فاختير أفضل لاعب شاب تحت 20 عاما.

وغاب النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن القائمة، رغم تتويجه مع فريقه ريال مدريد العام الماضي بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكان الهداف في المسابقتين، بالإضافة إلى قيادة الملكي إلى تحقيق كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أما بالنسبة لحراسة المرمى، ففاز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة أفضل حارس مرمى، بعد تألقه اللافت مع ريال مدريد في كل مسابقات الموسم الماضي.

وعلى صعيد المدربين، فاختار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب للأندية، مما اختير المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أفضل مدرب للمنتخبات الوطنية، بعد قيادة الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم في قطر.

وفاز الحكم البولندي سيمون مارتشينياك -الذي حكم نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين فرنسا والأرجنتين- بجائزة أفضل حكم.

وبالنسبة للأندية والدوريات العالمية، حصد نادي فلامينغو لقب أفضل ناد عالميا في عام 2022، وفق ما أعلنه الاتحاد.