شاهد- ميسي يسجل ومبابي يهدر ركلة جزاء مرتين ويغادر الملعب مصابا.. سان جيرمان يوسع الفارق في صدارة الدوري الفرنسي
عزّز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفارق 5 نقاط بعد فوزه 3-1 على مضيفه مونبلييه اليوم الأربعاء، لكنه تعرض لضربة قوية بإصابة مهاجمه كيليان مبابي في الفخذ، مع اقتراب مواجهة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وتصدى بنجامين لوكومت حارس مونبلييه لركلة جزاء من المهاجم الفرنسي في الدقيقة الثامنة، لكنه اضطر إلى إعادتها وتصدى لها الحارس مرة أخرى.
هذا ليس كيليان مبابي 😱#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_مونبلييه pic.twitter.com/WuUg9hZ0GB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2023
وخرج مبابي من الملعب في الدقيقة 20 وهو يعرج وممسكا بالعضلات الخلفية لفخذه الأيسر.
فابيان رويز يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_مونبلييه pic.twitter.com/jkRkuL47zS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2023
لكن باريس سان جيرمان تفوق في الشوط الثاني، وسجل 3 أهداف عبر فابيان رويز وليونيل ميسي ووارين زائير-إيمري، ليصبح رصيد حامل اللقب 51 نقطة من 21 مباراة.
هدف لميسي بعد تمريرة رائعة من فابيان رويز#الدوري_الاسباني #برشلونة pic.twitter.com/jNaYcU6gKR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2023
وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة مقلقة، وذلك قبل أسبوعين من استضافة بايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في غضون أسبوعين.
حكيمي يسجل هدفاً رائعاً لكن الفار يلغيه#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_مونبلييه pic.twitter.com/nXEilOUDOc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2023