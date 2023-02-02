شاهد- ميسي يسجل ومبابي يهدر ركلة جزاء مرتين ويغادر الملعب مصابا.. سان جيرمان يوسع الفارق في صدارة الدوري الفرنسي

عزّز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفارق 5 نقاط بعد فوزه 3-1 على مضيفه مونبلييه اليوم الأربعاء، لكنه تعرض لضربة قوية بإصابة مهاجمه كيليان مبابي في الفخذ، مع اقتراب مواجهة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتصدى بنجامين لوكومت حارس مونبلييه لركلة جزاء من المهاجم الفرنسي في الدقيقة الثامنة، لكنه اضطر إلى إعادتها وتصدى لها الحارس مرة أخرى.

وخرج مبابي من الملعب في الدقيقة 20 وهو يعرج وممسكا بالعضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

لكن باريس سان جيرمان تفوق في الشوط الثاني، وسجل 3 أهداف عبر فابيان رويز وليونيل ميسي ووارين زائير-إيمري، ليصبح رصيد حامل اللقب 51 نقطة من 21 مباراة.

وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة مقلقة، وذلك قبل أسبوعين من استضافة بايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في غضون أسبوعين.