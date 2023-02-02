مبابي يغيب عن مواجهة سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب نجمه الفرنسي كيليان مبابي لفترة تصل إلى 3 أسابيع وعدم مشاركته بالمباراة المرتقبة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ منتصف الشهر الجاري.

وخرج مبابي مصابا خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على مونبلييه 3-1 أمس الأربعاء في المرحلة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واضطر مبابي لمغادرة الملعب في الدقيقة 21 من المباراة وبدا يعاني من آلام في الفخذ لدى خروجه من نفق مرور اللاعبين.

وقال النادي الفرنسي، في بيان اليوم الخميس، إن الفحوص التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته على مستوى العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وأوضح أن فترة التعافي تمتد إلى 3 أسابيع.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ ذهابا في باريس في 14 فبراير/شباط الجاري، ثم يلتقي الفريقان إيابا على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ في 8 مارس/آذار المقبل.