لماذا لم يتعاقد ريال مدريد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي؟

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد -اليوم الأربعاء- إن فريقه في حالة جيدة مما يعني عدم حاجته للإنفاق بسوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني، عكس أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة

القدم.

ولم يبرم "الملكي"-صاحب المركز الثاني بالدوري الإسباني- أي صفقات في يناير/كانون الثاني، ولم يرحل أي لاعب عن صفوفه في ظل محاولاته للدفاع بنجاح عن لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلنسية بالدوري اليوم الخميس إنه "لم نستهدف سوق الانتقالات في (يناير) لأننا لم نكن نحتاج إلى ذلك. إذا أعدت خطتك جيدا في الصيف فلن تحتاج للذهاب للسوق (في يناير)".

وتابع "إذا استهدفت هذه السوق، فهذا يعني أن هناك ما حدث بشكل خاطئ. نعتقد أننا لا نحتاج لذلك.. لأننا نرى أن فريقنا في حالة جيدة".

وكان تشلسي فريق أنشيلوتي السابق، أكثر من أنفق بين أندية الدوري الإنجليزي ودفع 120 مليون يورو لضم إنزو فيرنانديز لاعب الوسط الأرجنتيني من بنفيكا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في صفقة قياسية على مستوى بريطانيا.

وقال المدرب الإيطالي "نعلم جميعا ما يحدث هناك (في الدوري الإنجليزي) بسبب أموال حقوق البث التلفزيوني التي هي أعلى بكثير من أي مكان آخر.. وهذا لن يتغير وسيظل بهذا الوضع.. هذا يمنحهم الأفضلية، ومع ذلك يواجهون منافسة (من قبل أندية الدول الأخرى) في أوروبا".

وقال أيضا إن فريقه سيحارب في كل الجبهات رغم جدول الفريق المزدحم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيخوض الفريق كأس العالم للأندية ثم يتبعها بأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وأيضا مباريات الدوري الإسباني.

ومع ذلك، فقد حث أنشيلوتي الجهات المسؤولة على النظر في جدول المباريات في المستقبل من أجل مصلحة اللاعبين.

وقال "لن نفرط في أي بطولة. نحن في مراحل متقدمة جدا.. في قبل نهائي الكأس ودور الـ 16 لدوري الأبطال وقبل نهائي كأس العالم للأندية".

وأوضح المدرب "لا نريد حتى التفريط في المباريات.. (لكن) هذا الجدول لافت للنظر ولا يتوقف. تريد رابطة الدوري الإسباني نصيبها والفيفا نصيبه واليويفا نصيبه والاتحاد الإسباني نصيبه.. لن يسمحوا لنا بالحصول على يوم للراحة".

وتابع "أشعر بالملل حين أحصل على أيام للراحة، لكن اللاعبين مرهقون. نريد دائما القتال من أجل كل لقب، لكننا نتجاوز الحد بهذا الجدول. جميعنا يحتاج إلى أن نفعل شيئا ما لتجنب هذا الموقف".