قالت إن قميته التسويقية تصل إلى مليار يورو.. وكيلة أعمال هالاند: لا أستطيع رفض أي طلب لبرشلونة

أقرت رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي بأنها "لا تستطيع أن تقول لا لبرشلونة"، مشيرة إلى التعاقد مع هالاند يضيف مليار يورو إلى النادي.

ونجح هالاند (22 عاما) في اجتياح الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.

وسجل 31 هدفا في 27 مباراة مع "السيتيزنز" في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أحد أكثر المهاجمين المطلوبين على مستوى العالم.

وتأثر هالاند ومجموعة من نجوم كرة القدم الآخرين في مايو/أيار 2022 عندما توفي وكيلهم مينو رايولا عن عمر يناهز 54 عاما.

لكن قبل وفاة الإيطالي، طلب من المحامية البرازيلية بيمنتا شريكته ويده اليمنى منذ نحو 18 عاما، تولي زمام أعماله.

الآن هي الشخص الذي يعتني بمصالح هالاند وباقي النجوم التي تدير أعمالهم الشركة.

وفي مقابلة مع صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، لم تكشف عن وجهة هالاند المستقبلية ولكنها كشفت عن علاقتها وعلاقة الراحل رايولا مع برشلونة ورئيسه خوان لابورتا.

وقالت بيمنتا "أقول دائما إن لابورتا لا يمكنه أن يطلب مني أي شيء في كرة القدم لأنه يعلم أنني سأقول (نعم)".

ولكنها استدركت القول بالتأكيد أن هالاند ملتزم ببطل البريميرليغ حتى عام 2027.

وأوضحت أن العائدات التي يجنيها الفريق من تعاقده مع هالاند بعيدا عن الرياضة تتجاوز المليار يورو.

وأضافت بيمينتا "أعلم أنه لن يدفع أحد 700 مليون للاعب، لكن واضح تماما أن القيمة التي يضيفها إيرلينغ عند ضمه من أي نادٍ هائلة وتبلغ -على الأقل- مليارا".