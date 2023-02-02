رئيس الاتحاد الفلسطيني يشرح سبب عدم التصويت لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن خطأ فنيا كان وراء عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027.

الرجوب أشار في لقاء مع صحيفة سعودية نُشر على تويتر أن "هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي، ولأسباب صحية طارئة توجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر، فقال لي: لن يكون هناك تصويت، وعلى هذا الأساس أنا غادرت".

وختم الرجوب قائلا "واضح أن مندوبنا أخطأ، وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر".

وحصلت السعودية على 43 صوتا من أصل 45، فيما امتنعت فلسطين وتركمانستان عن التصويت.

يذكر أن السعودية فازت بحق استضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها بعد انسحاب جميع منافسيها الذين كان آخرهم الهند.