تفوق على مبابي وميسي ونيمار.. مهاجم شاب يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي

بثلاثية سجلها في مرمى لورينت وقاد فيها فريقه ريمس للفوز بنتيجة 4-2، ارتقى فولارين بالوغون إلى صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم متفوقا على نجوم وهدافين في مقدمتهم كليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي.

وسجل النجم البالغ من العمر 21 عامًا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ضد سان جيرمان الأحد الماضي، فارضا نفسه كأحد أفضل المهاجمين الصاعدين في فرنسا وأوروبا.

ووصل اللاعب، المعار من أرسنال حتى صيف 2023، إلى 14 هدفا في 20 مباراة متفوقا بفارق هدف واحد على مبابي هداف سان جيرمان.

وحول السجل التهديفي بالدوريات الأوروبية، لا يتفوق على بالوغون -الذي يحمل الجنسيات الأميركية والبريطانية والنيجرية- إلا النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي (25 هدفا) والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام (16 هدفا).

ومن المتوقع أن ترتفع بشكل صاروخي قيمة بالوغون السوقية التي تبلغ حاليا 14 مليون يورو، مع العلم بأن عقده مع "المدفعجية" يمتد حتى صيف 2025.

ويحتل ريمس المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري بـ 29 نقطة من 21 مباراة.