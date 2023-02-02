الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الكبرى.. ميسي يطلق شرارة تحطيم الأرقام القياسية

بهدفه الذي سجله أمس الأربعاء في فوز فريقه باريس سان جيرمان على مونبلييه 3-1 بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة الـ72 من المباراة تلقى قائد منتخب الأرجنتين تمريرة ساحرة من الإسباني فابيان رويس ليسكنها بهدوء داخل المرمى ويسجل هدفه 697 في مسيرته بالدوريات الكبرى متجاوزا "الدون" الذي كان الهداف التاريخي بـ696 هدفا.

وإضافة إلى أهدافه الـ697 صنع "البولغا" 297 هدفا في 835 مباراة.

ووصل ميسي إلى هدفه الـ14 مع سان جيرمان في كافة المسابقات هذا الموسم وصنع 14 هدفا آخر.