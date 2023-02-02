بالفيديو.. الأهلي المصري يجتاز أوكلاند بسهولة ويتقدم في كأس العالم للأندية بالمغرب

فاز الأهلي المصري بسهولة 3-صفر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية لكرة القدم بالمغرب اليوم الأربعاء.

وانتظر الأهلي، الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، حتى الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتقدم بهدف حسين الشحات عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليؤكد هيمنته على الشوط.

وبهذا الهدف، أصبح الشحات أول لاعب مصري يسجل في 3 نسخ مختلفة بمونديال الأندية، إذ سجل بقميص فريق العين الإماراتي في نسخة عام 2018، كما سجل بقميص الأهلي أيضا في نسخة 2020 في قطر.

د45+2' الهدف الأول لـ الأهلي المصري عن طريق حسين الشحات الأهلي المصري 1 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/sIBrO2wEJg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 56 قبل أن يسجل البديل بيرسي تاو الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من زميله البديل محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 86.

د56' الهدف الثاني لـ الأهلي المصري عن طريق محمد شريف الأهلي المصري 2 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/r8LAAVoFhu — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023

وسيلعب الأهلي في الدور التالي أمام سياتل ساوندرز الأميركي، بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، يوم السبت، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا.

د86' الهدف الثالث لـ الأهلي المصري عن طريق بيرسي تاو الأهلي المصري 3 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/ItJopwF4xe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023

وحظي الأهلي بدعم كبير من المشجعين في طنجة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وستقام قمة عربية يوم السبت بين الوداد المغربي بطل أفريقيا والهلال السعودي ممثل آسيا.

ولم يكن الأهلي سيشارك في البطولة بعدما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، بطل الدوري المغربي، لكن إقامة البطولة في المغرب منحته الفرصة للظهور في المسابقة في ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد، إذ يتأهل في المعتاد بطل البلد صاحب الأرض.

بعد العودة لتقنية الـVAR… حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي ويشهر البطاقة الحمراء للاعب أوكلاند سيتي .#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/zTsrANQjmp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023

ويشارك ريال مدريد وفلامنغو بطل أميركا الجنوبية مباشرة من الدور قبل النهائي، ويقام النهائي يوم 11 فبراير/شباط الجاري.