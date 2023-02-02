كرة قدم

بالفيديو.. الأهلي المصري يجتاز أوكلاند بسهولة ويتقدم في كأس العالم للأندية بالمغرب

2/2/2023-|آخر تحديث: 2/2/202312:25 AM (مكة المكرمة)

فاز الأهلي المصري بسهولة 3-صفر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية لكرة القدم بالمغرب اليوم الأربعاء.

وانتظر الأهلي، الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، حتى الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتقدم بهدف حسين الشحات عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليؤكد هيمنته على الشوط.

وبهذا الهدف، أصبح الشحات أول لاعب مصري يسجل في 3 نسخ مختلفة بمونديال الأندية، إذ سجل بقميص فريق العين الإماراتي في نسخة عام 2018، كما سجل بقميص الأهلي أيضا في نسخة 2020 في قطر.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 56 قبل أن يسجل البديل بيرسي تاو الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من زميله البديل محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 86.

وسيلعب الأهلي في الدور التالي أمام سياتل ساوندرز الأميركي، بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، يوم السبت، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا.

وحظي الأهلي بدعم كبير من المشجعين في طنجة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وستقام قمة عربية يوم السبت بين الوداد المغربي بطل أفريقيا والهلال السعودي ممثل آسيا.

ولم يكن الأهلي سيشارك في البطولة بعدما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، بطل الدوري المغربي، لكن إقامة البطولة في المغرب منحته الفرصة للظهور في المسابقة في ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد، إذ يتأهل في المعتاد بطل البلد صاحب الأرض.

ويشارك ريال مدريد وفلامنغو بطل أميركا الجنوبية مباشرة من الدور قبل النهائي، ويقام النهائي يوم 11 فبراير/شباط الجاري.

المصدر : رويترز