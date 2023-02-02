إيقاف مباراة في الدوري التونسي بعد إصابة الحكم المساعد

قال المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي قيس بن أحمد إن لقاء الفريق مع نادي الملعب التونسي في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، الذي جرى اليوم الخميس، توقف بسبب إصابة الحكم المساعد.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 70 حين كانت النتيجة تشير لتقدم النجم الساحلي 1-صفر، وقال المتحدث إن مراقب المباراة قرر إيقاف أحداث اللقاء بعد تعرض الحكم المساعد لإصابة خطيرة في يده بعد وقوع اعتراضات من جماهير نادي الملعب التونسي انتهت بخروج الأمور عن السيطرة، مما استدعى تدخل الأمن.

ونفى شاهد عيان حدوث أي حالات وفاة بسبب الشغب الناتج عن توقف المباراة. كما نفى مسؤول أمني -في حديثه لرويترز- حدوث أي حالات وفاة، وأكد أن مراقب المباراة هو من قرر إيقافها، بعد إصابة الحكم المساعد وتصاعد وتيرة الاحتجاجات.

من ناحيته، انتقد المتحدث الرسمي باسم نادي الملعب التونسي أنيس بن فلاح قرار إيقاف المباراة، معتبرا أن إلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية يحدث في كل مباريات المسابقة.

وقال -في تصريحات لوسائل الإعلام- إن مباريات الدوري شهدت أحداثا أكبر من التي حدثت اليوم، ولم توقف المباريات.

من جانبه، أكد رئيس رابطة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم محمد بالعربي أن الرابطة ستجتمع -غدا الجمعة- لمناقشة أحداث المباراة، مضيفا أن الرابطة ستناقش مع مراقب المباراة وطاقم التحكيم ما حدث خلال اللقاء. وقال إن القرار النهائي بخصوص المباراة سيتخذ بعد الاطلاع على تقرير الحكم.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، في حين يقبع الملعب التونسي في المركز السابع وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.