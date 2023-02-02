إنفاق ضخم وصداع لاختيار التشكيلة.. هل خرق تشلسي قواعد البريميرليغ ويويفا للعب المالي النظيف؟

في ظل تراجعه عن مركزه المعتاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وخضوعه لرقابة دقيقة من مسؤولي اللعب المالي النظيف، أنفق "البلوز" بشكل ضخم خلال فترة الانتقالات الشتوية، مما يسبب لمدربه غراهام بوتر صداعا عند اختيار التشكيلة الأساسية.

وأفاد تحليل لمجموعة "ديلويت" للأعمال الرياضية اليوم الخميس أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 815 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) في فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان تشلسي الأكثر إنفاقا بنسبة 37% من الإجمالي، مما رفع إجمالي قيمة انتقالات النادي إلى أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في 8 أشهر وكذلك منذ أن اشترى المالك الجديد تود بولي ومجموعة "كليرليك كابيتال" (Clearlake Capital) النادي اللندني.

وأثار هذا الإنفاق الضخم الكثير من التساؤلات حول كيف يُسمح لتشلسي بإنفاق هذه المبالغ الضخمة بموجب قواعد الدوري الممتاز للعب المالي النظيف بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى 3 سنوات، وقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي لا تسمح إلا بخسارة 53 مليون جنيه إسترليني على مدى 3 سنوات.

ويعتقد الفريق اللندني أنه لم يخالف أي قواعد، بل يرى أنه استفاد بالتأكيد من حالة سوق الانتقالات مع تأثير جائحة كوفيد-19 على الدخل مما أدى إلى تخفيف القيود المرتبطة باللوائح.

والعنصر الآخر اللافت للنظر في هذه الصفقات الضخمة هو طول مدة العقود المقدمة للاعبين الجدد. ووقّع الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي انضم في صفقة بريطانية قياسية، عقدا لـ8 أعوام ونصف العام وكذلك الحال مع الأوكراني ميخايلو مودريك المنضم مقابل 70 مليون يورو.

وتُمكّن مثل هذه العقود الطويلة بشكل غير معهود، تشلسي من "تقليل" تكلفة الانتقالات على مدار سنوات الصفقة. وفي الميزانية العامة للنادي يمكن توزيع 107 ملايين جنيه التي دفعت لفيرنانديز على مدار 8 سنوات ونصف السنة.

ولا يزال يتعين على تشلسي امتلاك المال في المقام الأول من أجل إنفاقه، ولكن هذه الممارسة شائعة في الأمور المحاسبية. ومع ذلك، فقد أثارت غضب أولئك الذين يزعمون أن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح بحكم الواقع دوري السوبر الأوروبي بسبب قدرته الشرائية.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني -في مؤتمر صحفي جديد هذا الشهر- إن "ما أشعر بالقلق بشأنه هو الدوري الإنجليزي الممتاز وأنا قلق منذ سنوات عديدة.. لكنه تحول الآن إلى منافسة تعاني من خسائر طوال العام. تخسر جميع الأندية الأموال. لا توجد استدامة في الدوري الممتاز. إنه ليس نموذجا مستداما من الناحية المالية".

وساعد رحيل تامي أبراهام مؤخرا إلى روما وكورت زوما إلى ويستهام يونايتد وفيكايو توموري إلى ميلان ومارك جويهي إلى كريستال بالاس من بين لاعبين آخرين، في منح سجلات تشلسي المالية نظرة أكثر تفاؤلا.

لكن تكوين فريق مليء باللاعبين في صفقات طويلة الأمد يمثل مقامرة ضخمة، خاصة إذا كانت التعاقدات لا ترقى إلى مستوى ما تم إنفاقه.

كيفية توظيف اللاعبين

بدأ كل شيء بشكل جيد بالنسبة لبوتر عندما تولى تدريب تشلسي خلفا للألماني توماس توخيل في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم يخسر مدرب برايتون السابق في أول 9 مباريات، حيث بدا أنه أعاد إحياء موسم تشلسي، لكن 7 هزائم في 12 مباراة في كافة المسابقات منذ ذلك الحين تسببت في تراجع بطل دوري أبطال أوروبا 2021 للمركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.

وأعاقت الإصابات تقدم بوتر مع غياب مجموعة من اللاعبين البارزين لفترة طويلة مما دفع النادي لإبرام العديد من الصفقات الجديدة.

ومع مغادرة عدد قليل من اللاعبين لإفساح المجال لـ8 وافدين جدد في يناير/كانون الثاني، فإن مهمة بوتر التالية ستتمثل في معرفة كيفية توظيف جميع اللاعبين خاصة عند عودة الغائبين بسبب الإصابة.

وحتى الآن، لا يزال بوتر يحاول إيقاف انهيار تشلسي لكنه لم يتمكن من الاستقرار على أفضل طريقة لعب أو أقوى تشكيلة أساسية.

واستعان تشلسي بأكبر عدد من اللاعبين مقارنة بأي فريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وبلغ 29 لاعبا وأجرى 73 تغييرا على التشكيلة الأساسية أي بواقع 18 تغييرا أكثر من أي فريق آخر.

وقد يقول البعض إن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين الموهوبين يمثل مشكلة جيدة، ولكن في ناد يشتهر بأنه لا يمنح المدربين وقتا طويلا لتغيير الأمور، سيكون بوتر مدركا تماما أن بعض الوافدين الجدد على الأقل يجب أن يثبتوا جدارتهم سريعا.