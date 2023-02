إنه يطير.. فيديو لقفزة خرافية للاعب كرة قدم أميركي حظي بعشرات ملايين المشاهدات

كالنار في الهشيم انتشر مقطع فيديو لديكايلين ميتكالف لاعب كرة القدم الأميركي وهو يتدرب على الكرة، وحقق عشرات ملايين المشاهدات.

ويظهر ميتكالف (25 عاما) في الفيديو وهو يقفز لالتقاط الكرة وكأنه يطير رغم أن طوله يبلغ مترا و93 سنتيمترا ووزنه 107 كيلوغرامات.

ومنذ 2019 يلعب ميتكالف مع فريق سياتل سيهوكس في دوري كرة القدم الأميركي، ويعد من أبرز اللاعبين في البطولة.

NFL will be drug testing DK Metcalf pretty soon 😭😭😭 pic.twitter.com/3AkeCdTWfB

— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) February 17, 2023