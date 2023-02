شاهد- في مواجهة ريال مدريد وأوساسونا.. ماذا حدث خلال دقيقة الصمت على ضحايا زلزال تركيا وسوريا؟

صنع البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد وسجل آخر ألغاه الحكم بداعي التسلل في فوز الملكي الصعب أمس السبت على أوساسونا في الليغا، ولكن حدثت أمور في المباراة بعيدة عن الرياضة وأخلاقها.

فخلال دقيقة الصمت على ضحايا زلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، كان هناك صوت نشاز لمشجع قطع دقيقة الصمت والدعم هذه وشتم والدة فينيسيوس.

وعن هذه الحادثة، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن "الشتيمة خلال دقيقة الصمت كانت مهينة ليس لفينيسيوس فقط بل لضحايا زلزال تركيا وسوريا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الدولي البرازيلي للإهانات الشخصية والعنصرية.

