شاهد- في مواجهة ريال مدريد وأوساسونا.. ماذا حدث خلال دقيقة الصمت على ضحايا زلزال تركيا وسوريا؟

صنع البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد وسجل آخر ألغاه الحكم بداعي التسلل في فوز الملكي الصعب أمس السبت على أوساسونا في الليغا، ولكن حدثت أمور في المباراة بعيدة عن الرياضة وأخلاقها.

فخلال دقيقة الصمت على ضحايا زلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، كان هناك صوت نشاز لمشجع قطع دقيقة الصمت والدعم هذه وشتم والدة فينيسيوس.

“Vinicius hijo de puta” en medio de un minuto de silencio.

Pero es Vinicius el que provoca!!!! pic.twitter.com/hM19VZJ0ns — MADRIDISMOdelREAL (@RealDonBernabeu) February 18, 2023

وعن هذه الحادثة، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن "الشتيمة خلال دقيقة الصمت كانت مهينة ليس لفينيسيوس فقط بل لضحايا زلزال تركيا وسوريا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الدولي البرازيلي للإهانات الشخصية والعنصرية.

⚪️ @MrAncelotti: 😤 "The insults in the minute of silence have been disrespectful, not to Vinicius, but to Turkey and Syria" pic.twitter.com/DaGSi8A7Ru — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) February 18, 2023

ليلة محبطة لفينيسيوس

واستمر الصراخ ضده في كل مرة يلمس فيها الكرة، وأطلق مشجعو أوساسونا صيحات الاستهجان ضده بصوت عال خلال الشوط الأول، كما تشاجر مع الإسباني موي غوميز لاعب أوساسونا قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد بطاقة صفراء لمونكايولا لارتكابه خطأ على البرازيلي، واجه "فيني" وغوميز بعضهما بعضا وبدأ كل منهما يصرخ على الآخر بشراسة، بينما توالت في مدرجات ملعب "إل سادار" صافرات الاستهجان طوال 5 دقائق.

وواجه كلا اللاعبين بعضهما بعضا، وأهان كل منهما الآخر، وهدد "فيني" بضرب منافسه قبل أن يتدخل الحكم ويحذر اللاعبين.

فينيسوس يهين الحكم

وفي حادثة أخرى، طالب "فيني" بخطأ على موي غوميز، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب ليحتج فينيسيوس بقوة على الحكم ويشتم والدته.

ونشرت فيديوهات للحظة إهانة فينيسيوس للحكم الذي لم يعلق على الأمر واستمرت المباراة.