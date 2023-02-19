باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار

كشف نادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة القوية التي تعرض لها نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال مواجهة ليل.

وعاد سان جيرمان إلى طريق الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية (في الدوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا)، وانتزع فوزا شاقا من ضيفه ليل بنتيجة 4-3، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

وخرج نيمار من ملعب "حديقة الأمراء" على نقالة باكيا بعد أن تعرّض لالتواء في الكاحل أثناء محاولته الوصول إلى الكرة قبل مدافع ليل على الرغم من أنه حاول التحامل على نفسه وإكمال اللقاء.

وقرر كريستوف غالتييه، مدرب سان جيرمان، إخراج نيمار الذي ترك مكانه لزميله الشاب هوغو إيكيتيكي في الدقيقة 50.

وأصدر سان جيرمان بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح فيه طبيعة إصابة نيمار.

وقال باريس في بيانه "بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال المباراة ضد ليل، خضع نيمار للتصوير بالرنين المغناطيسي اليوم من دون رصد أي كسر، سيُجرى تقييم جديد للرباط في غضون 48 ساعة".

📌 التقرير الطبي: – نيمار: بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال المباراة ضد ليل، خضع نيمار للتصوير بالرنين المغناطيسي اليوم، دون أن يتم رصد أي كسر. سيتم إجراء تقييم جديد للرباط في غضون 48 ساعة. pic.twitter.com/sh3ktTsPNq — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 19, 2023

وتأتي هذه الإصابة الجديدة في وقت حساس لفريق العاصمة الفرنسية الذي يحتاج لجميع عناصره من أجل خوض إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضد بايرن ميونخ، والمقررة يوم 8 مارس/آذار 2023 على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا.

كما يعود الفريق إلى ملعب "فيلدورم" لمواجهة مارسيليا في كلاسيكو فرنسا يوم الأحد المقبل 26 فبراير/شباط 2023، بالجولة الـ25 من الدوري الفرنسي، بعد أكثر من أسبوعين على الخسارة أمام الفريق في ثمن نهائي كأس فرنسا بنتيجة (1-2).

في هذه الأثناء، أكد باريس في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن لاعبه نونو مينديز عانى من انتفاخ بسيط في الرباط الداخلي للركبة اليمنى أثناء مباراة ليل، مضيفا أن "تقييما جديدا سيجرى لحالة اللاعب في غضون 48 ساعة".