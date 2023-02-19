بالفيديو- ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفوز صعب على أوساسونا

قلّص ريال مدريد الفارق مع برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 5 نقاط، إثر فوزه على مضيفه أوساسونا بهدفين دون ردّ مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البطولة.

وحسم ريال مدريد المواجهة في الشوط الثاني بفضل هدفين متأخرين سجلهما الأوروغوياني فيدريركو فالفيردي وماركو أسينسيو.

ورفع حامل لقب "الليغا" رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر برصيد 56 نقطة، الذي يواجه قادش الأحد في نفس الجولة.

وواصل ريال مدريد تفوقه الواضح على أوساسونا، الذي لم يتمكن من تحقيق أي فوز على النادي الملكي في آخر 15 مواجهة بينهما في الدوري الإسباني، إذ فاز الريال في 10 وتعادلا في 5 أخرى.

وسيطر ريال مدريد على معظم فترات الشوط الأول، وسنحت أمامه أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل، خصوصا عن طريق الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريغو.

وجاءت أخطر فرص الشوط في الدقيقة 11، حينما ارتكب يوناي غارسيا مدافع أوساسونا خطأ فادحا، إذ فشل في السيطرة على الكرة ليخطفها منه جونيور الذي انفرد بالمرمى، لكن الحارس سرخيو هيريرا تصدى لها ببراعة.

وكرر ريال مدريد بعد ذلك محاولاته للوصول إلى شباك الفريق المضيف، لكنه عجز عن ذلك في ظل تألق الحارس هيريرا، بينما كانت لأوساسونا بعض المحاولات الخجولة، خصوصا عبر مهاجمه المغربي عبد الصمد الزلزولي.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة والمحاولات، فسدد رودريغو كرة قوية مرت بجانب القائم، ولعب الزلزولي كرة خطرة أمسكها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 52، ألغى الحكم هدفا لريال مدريد عن طريق فينسيوس بداعي التسلل، ورد عليه أنتي بوديمير بتسديدة قوية أمسكها كوروا ببراعة.

وواصل فينسيوس تشكيل خطورة كبيرة على مرمى أوساسونا بانطلاقاته من الجهة اليسرى، إلى أن تمكن عبر إحداها من تمرير كرة الهدف الأول لفالفيردي في الدقيقة 79، فسدد اللاعب الأوروغوياني الكرة بقوة في شباك الحارس هيريرا.

ووسط محاولات أوساسونا إدراك التعادل، سجل فينسيوس هدفا ثانيا في الدقيقة 89، بعد تلقيه تمريرة متقنة من البديل الشاب ألفارو رودريغيز، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفار.

وأطلق البديل ماركو أسينسيو رصاصة الرحمة على أوساسونا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة أخرى من ألفارو رودريغيز.