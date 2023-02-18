خاض 300 مباراة في الدوري الإنجليزي.. قصة لاعب ترك فريق تشلسي للعمل بمخبز فطائر

سلّط تقرير بريطاني الضوء على حياة لاعب سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كان قد ترك الرياضة الشعبية الأولى من أجل العمل في مخبز فطائر.

وأكدت صحيفة "the sun" (ذا صن) البريطانية أن الهولندي كين مونكو قرر شراء أحد محلات الفطائر، عندما وصلته أنباء تقول إن المتجر معروض للبيع.

واختار مدافع تشلسي الأسبق السير على خطى عائلته التي تملك خبرة كبيرة في إدارة المحلات، وباشر العمل في مخبزه بعد ترك كرة القدم عام 2001.

وقال مونكو عن تجربته الجديدة بعد لعب كرة القدم "في الحقيقة هناك فارق كبير جدا بين اللعب والوقوف خلف الفرن وتقليب الفطائر".

💬 Ya tuvimos un Badiashile?. Ken Monkou llegó al Chelsea en 1989 cuando Chelsea acababa de ascender , Fue elegido jugador del año del club en su primera temporada, el primer jugador negro en hacerlo. ganó la copa Full Members Cup. Dejó el Chelsea en 1992 despues de renovar pic.twitter.com/h2rS4QfUtR — Jordan Suarez (@JordanFer21) February 12, 2023

وأضاف "لكنه أمر جيد، أنا أتعامل مع الوضع الجديد على أنه رياضة في نظري".

وتابع ضاحكا "بمجرد أن تباشر العمل، تفكر في إنجاز 150 فطيرة في اليوم، لا أعتقد أن أيا من اللاعبين الحاليين سيكون قادرا على فعل ذلك".

لكن مونكو لم يتمكن من الصمود في هذه المهنة طويلا بسبب انشغاله بأعمال أخرى، إذ عمل في القناة التلفزيونية لقناة نادي تشلسي.

كما عمل الهولندي سفيرًا لحملة (Show Racism the Red Card) "ارفع البطاقة الحمراء في وجه العنصرية"، وبسبب ذلك أغلق مونكو البالغ من العمر حاليا (58 عاما) متجره عام 2009.

وسبق للاعب الهولندي الدفاع عن ألوان أندية تشلسي وساوثهامبتون وهيدرسفيلد الذي اعتزال كرة القدم بألوانه عام 2001.

وخاض مونكو أكثر من 300 مباراة بالدوري الإنجليزي بمسماه القديم والجديد، بواقع 211 مع ساوثهامبتون و98 مع تشلسي، كما ظهر في 23 مواجهة بقميص هيدرسفيلد، وفق أرقام موقع "transfermarkt" الشهير.