أولمبياكوس يفسخ عقد مارسيلو بعد 5 أشهر "فاشلة".. هل يلحق برونالدو في النصر السعودي؟

أعلن نادي أولمبياكوس -المنافس في الدوري اليوناني لكرة القدم- بشكل مفاجئ رحيل لاعبه البرازيلي مارسيلو، بعد شهور قليلة فقط من انضمامه للفريق.

ونشر النادي اليوناني بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه "تود عائلة أولمبياكوس بأكملها أن تشكر مارسيلو على تعاونه ووجوده معنا خلال الفترة الماضية".

وأضاف "كان الوقت الذي انضم فيه إلينا قصيرا ولكنه كاف لإنشاء علاقة أبدية، إنه يعلم أنه في اليونان سيكون لديه أصدقاء دائما".

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW — Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 18, 2023

وانضم مارسيلو إلى صفوف أولمبياكوس في الثاني من سبتمبر/أيلول 2022، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وشارك الظهير البرازيلي مع أولمبياكوس في 10 مباريات فقط في جميع البطولات، بواقع 332 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ولعب مارسيلو آخر مباراة له بقميص أولمبياكوس في 11 يناير/كانون الثاني 2023، وكانت ضد إتروميتوس، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس اليونان، ومنذ ذلك التاريخ لم يخض أي دقيقة، وفق صحيفة "آس" (AS) الإسبانية.

وتقول الصحيفة إن البرازيلي الذي خيّب آمال جماهير أولمبياكوس، سيعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل التعافي من إصابته، في وقت سيتكفل فيه ريال مدريد بتقديم العلاج له.

ووصفت "آس" تجربة مارسيلو القصيرة مع أولمبياكوس بأنها أخفقت "إخفاقا ذريعا"، واكتملت فصول القصة بتخلي النادي عنه عبر بيان على شبكات التواصل الاجتماعي.

Official: Marcelo leaves Olympiacos with immediate effect as contract has been terminated. 🚨🔴 #Olympiacos Marcelo’s now available on the market as free agent. 🇧🇷 Understand Brazilian LB will look for new options in other countries — while he’s back in Madrid with his family. pic.twitter.com/st5Qdrn6TF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2023

وخلال الفترة الماضية، خرج مارسيلو من حسابات الفريق بسبب إصابة "غير معروفة"، حيث لم يتم الكشف عنها من قبل النادي.

وألغى مارسيلو مؤخرا متابعته لحساب أولمبياكوس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعله عرضة لغضب الجماهير، المعروفة بشغفها الكبير بالفريق.

ولم يتضح بعد مستقبل النجم البرازيلي (34 عاما)، لكن تقارير عديدة تفيد بوجود 3 خيارات أمامه، الخيار الأول اللعب لفريق في المنطقة العربية؛ حيث ربطته تقارير سابقة بالانتقال إلى النصر السعودي لمزاملة صديقه القديم وزميله في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، والثاني العودة إلى بلاده البرازيل، وأخيرا الذهاب إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

يُذكر أن أولمبياكوس، يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر باناثينايكوس، الذي لعب مباراة أكثر.