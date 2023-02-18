تشلسي يواصل الانهيار بالخسارة أمام المتذيل وأزبليكويتا يتعرض لإصابة خطرة

أحرز جيمس وارد-براوس هدفا معتادا من ركلة حرة ليمنح ساوثامبتون متذيل الترتيب الفوز 1-صفر على تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويزيد الضغط على المدرب غراهام بوتر اليوم السبت.

واحتسب الحكم خطأ ضد سيزار أزبليكويتا ليسدد وارد-براوس الكرة من فوق الحائط داخل المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وسقط أزبليكويتا في الشوط الثاني بسبب إصابة في الرأس، وخضع للعلاج لنحو 10 دقائق من أطباء الفريقين قبل أن يخرج على نقالة طبية.

وكان تشلسي، الذي أحرز 4 أهداف في 10 مباريات بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد، الطرف الأفضل في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل بواسطة رحيم سترلينغ وكاي هافرتس.

لكن رغم إنفاق نحو 300 مليون جنيه إسترليني (361.05 مليون دولار) في يناير/كانون الثاني، فشل تشلسي في هز شباك ضيفه الذي قاده المدرب المؤقت روبن سييس بعد إقالة نيثن جونز الأسبوع الماضي.

وتوقف رصيد تشلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر، بينما ما زال ساوثامبتون في المركز الأخير وله 18 نقطة متأخرا بـ3 نقاط عن الأمان.

كولمان يقود إيفرتون لفوز ثمين

وفي مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل المدافع شيموس كولمان هدفا رائعا بتسديدة من زاوية ضيقة ليفوز إيفرتون 1-صفر ضد ليدز يونايتد، ويخرج الفائز من منطقة الهبوط.

وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 64 بعدما مهد أليكس إيوبي الكرة لكولمان في الجناح، ومع توقع إيان ميلييه حارس ليدز أن يرسل لاعب إيفرتون تمريرة عرضية سدد كولمان في الزاوية الضيقة من فوق الحارس بشكل رائع.

هدف خرافي لكولمان من تسديدة مخادعة 🚀#الدوري_الإنكليزي pic.twitter.com/OYO8vjDJh8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2023

وتقدم إيفرتون إلى المركز 16 برصيد 21 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، بعد أن حصل على 6 نقاط من 3 مباريات تحت قيادة المدرب الجديد شون دايك.

وتراجع ليدز، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى طوال 90 دقيقة، إلى منطقة الهبوط برصيد 19 نقطة.

وبقي ليدز بذلك من دون فوز في 10 مباريات متتالية في الدوري، ليعادل رقمه السلبي السابق وبذلك قد يتسبب في البحث بسرعة عن مدرب بدوام كامل في ظل تعيين مايكل سكوبالا بشكل مؤقت بعد إقالة جيسي مارش قبل نحو أسبوعين.