العثور على جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

أكد وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو اليوم السبت أنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يقطن فيه بجنوبي تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وكان أتسو (31 عاما) ضمن عداد المفقودين في هاتاي في السادس من الشهر الحالي بعدما تسبب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر في انهيار مبنى كان يسكن فيه.

وقال مراد أوزون محمد وكيل أعمال اللاعب للصحفيين في هاتاي، حيث تم العثور على جثة جناح تشيلسي السابق، "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. حاليا لا تزال تتم إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه".

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد مؤخرا، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

وسجل لاعب غانا السابق هدف الفوز 1-صفر على قاسم باشا قبل دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت في الخامس من الشهر الجاري.

وأكد مدير هاتاي سبور أمس الجمعة أن اللاعب الغاني فضل البقاء مع النادي، رغم أنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية الموسم.

ولعب أتسو مع تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون، وقضى فترة في الرائد السعودي قبل أن ينتقل إلى هاتاي سبور في سبتمبر/أيلول 2022.

وقال هاتاي سبور على تويتر "لن ننساك يا أتسو. السلام عليك أيها الإنسان الجميل. لا توجد كلمات تصف حزننا".

وأرسل نيوكاسل أيضا تعازيه لأسرة اللاعب قائلا "لاعب موهوب وشخص مميز، سيظل دائما في ذاكرة اللاعبين والجهاز الفني والجماهير".

🖤 Christian Atsu won 65 caps for Ghana and helped the Black Stars reach the 2015 Africa Cup of Nations final in Equatorial Guinea, winning the Player of the tournament. ⭐️ You served our Country well, forever in our hearts. Rest in Peace 💔🕊️@ChristianAtsu20 ❤️ https://t.co/KMWmwDvy18 pic.twitter.com/d9f7XgilSX — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) February 18, 2023

وساهم أتسو بتألقه اللافت في بلوغ منتخب غانا نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015 عندما خسر الفريق أمام ساحل العاج بركلات الترجيح. وشارك آخر مرة مع غانا في 2019.

We are profoundly saddened to learn that Christian Atsu has tragically lost his life in Turkey's devastating earthquakes. A talented player and a special person, he will always be fondly remembered by our players, staff and supporters. Rest in peace, Christian. 🖤🤍 — Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2023

وانضم إلى تشيلسي قادما من بورتو البرتغالي في 2013، وقضى عدة فترات على سبيل الإعارة في عدة أندية بينها فيتيس أرنهيم وبورنموث.

وقال النادي اللندني "يرسل تشيلسي أحر التعازي لأسرة كريستيان وأصدقائه ولكل المتضررين من مأساة الزلزال".

Everyone at Chelsea Football Club is devastated to learn of the tragic passing of our former player, Christian Atsu. Our thoughts go out to his family and friends. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 18, 2023

وعبّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حزنه على نبأ مقتل اللاعب تحت الأنقاض، وقدّم التعازي لعائلته وأصدقائه وجميع المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

We are deeply saddened to hear of the passing of Christian Atsu. Our thoughts and condolences are with his family, friends and all those affected by the earthquake in Türkiye and Syria. https://t.co/xzZLVylRQZ — FIFA (@FIFAcom) February 18, 2023

ومن جانبه نعى الاتحاد الغاني لكرة القدم نجمه السابق عبر تويتر ونشر مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب مع منتخب بلاده، مشيرا إلى أن أتسو خاض 65 مباراة دولية مع غانا وساعد المنتخب في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.