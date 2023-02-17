لاعب كرة قدم بالدوري التونسي يهاجر بطريقة غير قانونية عبر البحر إلى إيطاليا

هاجر حارس مرمى ناد بالدوري التونسي لكرة القدم بطريقة غير قانونية عبر البحر إلى إيطاليا، وفق ما أعلن ناديه اليوم الجمعة.

وأوضح نادي "مستقبل الرجيش" لكرة القدم -في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك- أن قرار اللاعب خليل الزوالي (19 عاما) كان بسبب "الأزمة المالية الصعبة، والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها النادي".

وأكد الناطق الرسمي باسم النادي المهدي بتبوت أن الزوالي "شارك في هجرة غير قانونية، ووصل الخميس إلى السواحل الإيطالية حسب ما أفادت به عائلته".

ويقع نادي مستقبل الرجيش في أسفل ترتيب الدوري التونسي بمجموع 6 نقاط، ويواجه خطر النزول للدرجة الثانية الموسم المقبل.

وتعتبر سواحل محافظة المهدية نقطة انطلاق للمهاجرين -سواء التونسيين أو القادمين من دول جنوب الصحراء- المتوجهين نحو السواحل الأوروبية، وخصوصا إيطاليا، في حين تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

وشارك الزوالي في المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الأفريقي مطلع فبراير/شباط الحالي، وخسر فيها مستقبل الرجيش (1-4).

وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط، وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر عام 2022، من بينهم 18 ألف تونسي.

وبانتظام، تسجل تونس -التي تبعد سواحلها عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بأقل من 150 كيلومترا- محاولات مغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.

وأفاد خفر السواحل التونسيون -في بيان اليوم الجمعة- بأن عمليات الهجرة غير القانونية "تشهد ارتفاعا كبيرا خلال هذا الأسبوع، نظرا لتحسن العوامل الجوية".