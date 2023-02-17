"من يريد أن يرى ريال مدريد في مواجهة سيتي كل أسبوع؟".. كروس يهاجم يويفا ويعدد مزايا دوري السوبر الأوروبي

هاجَم النجم الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني الاتحادَ الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مؤكدا أن انطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي "الانفصالية" مسألة وقت.

وشهد فبراير/شباط الجاري وضع خطط جديدة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليضم نحو 80 فريقا، كبديل عن دوري أبطال أوروبا.

وتتضمن الخطط أن يخوض كل فريق ما لا يقل عن 14 مباراة في الموسم، وستكون البطولة ذات أقسام مختلفة، لكنها لن تشهد أعضاء دائمين، كما أنها لن تشهد مشاركة فرق لا تزال تنافس في مسابقات الدوري المحلية.

وكان مقترح إطلاق بطولة تحت اسم دوري السوبر الأوروبي انهار في أبريل/نيسان 2021 عقب الإعلان عن الخطط المتعلقة بالبطولة، لكن توني كروس أبدى ثقة في أن البطولة سيجرى إطلاقها.

وقال كروس، لاعب المنتخب الألماني السابق -في تصريحات عبر مدونة "إينفاخ مال لوبن"- "أعتقد أننا سنرى دوري السوبر، وهذا لعدة أسباب. فكرة دوري السوبر تغيرت وتستحق الإنصات إليها".

وأضاف: "إذا نظرت بعناية من الزاويتين، فستجد أن يويفا ليس جمعية خيرية بالنسبة لمشجعي كرة القدم، وأن دوري السوبر الأوروبي لا يتضمن خططا -على الأقل في المحاولة الثانية- لإقصاء أي فريق، لأنه لن يكون هناك أعضاء مؤسسون دائمون".

وتابع: "هي مسابقة رياضية، بطولة مفتوحة، ولكن تديرها الأندية وليس يويفا، لأن هذه الأندية تعتقد أنها ليست بحاجة إلى اليويفا في هذا الأمر. أعتقد أن الأمر يستحق فرصة واحدة على الأقل. رغم أننا تحدثنا بالفعل عن فقدان الشغف بكرة القدم، أعتقد أن دوري السوبر الأوروبي يشكل فرصة لعكس هذا الوضع. فليكن هناك المزيد من الحماس للمباريات التي سنتمكن من مشاهدتها".

وأوضح كروس: "في النهاية، دعونا لا نخدع أنفسنا. يقول كثيرون دائما: من يريد أن يرى ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي كل أسبوع؟، ولكن هل سئمتم مشاهدة (نجم التنس روجيه) فيدرر أمام رافاييل نادال مرارا وتكرارا؟ لم أشعر بهذا. هذا رأيي".

واتهم كروس يويفا بازدواجية المعايير، قائلا: "أعتقد أننا استمعنا فقط من جانب اليويفا، وحدث هذا كثيرا وفقا لرأيي. ولماذا من المقبول بالنسبة لليويفا أن يجرى تقديم مسابقة دوري أمم أوروبا التي لا يحتاجها أحد؟".

وأضاف: "فجأة، لم يسأل أحد عن هذا الأمر. لهذا أعتقد أن من المهم للغاية الاستماع إلى المقترحات الأخرى، مثل مقترح دوري السوبر. لدي شعور بأنه لم يعد هناك استماع لنا".