شاهد.. رونالدو يعيد النصر إلى صدارة الدوري السعودي

أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 اليوم الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وصنع رونالدو هدفي فريقه بتمريرتين حاسمتين إلى عبد الرحمن غريب الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17، وعبدالله مادو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 78، بعدما قلص الضيوف الفارق عبر الإسباني ألفارو مدران مطلع الشوط الثاني (47).

وسجل الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب التعاون هدفا في الدقيقة 68، إلا أنه ألغي بداعي التسلل.

النصر يكسب التعاون بثنائية غريب ومادو ✅ 📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/1YfHurx7pj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2023

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للنصر، بعدما تغلب على مضيفه الوحدة برباعية نظيفة حملت توقيع رونالدو، والفوز الـ12 له هذا الموسم، واستعاد بذلك الصدارة برصيد 40 نقطة مع فارق الأهداف أمام اتحاد جدة الذي كان انتزعها مؤقتا -أمس الخميس- بفوزه على مضيفه الاتفاق 3-صفر، والشباب الفائز على أبها 2-صفر الثلاثاء الماضي في افتتاح المرحلة.

ويلعب لاحقا الوحدة مع الرائد.