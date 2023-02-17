الفيفا يقدم مليون دولار مساعدات إنسانية لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة عن تخصيص مليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وأودى الزلزال بحياة أكثر من 43 ألف شخص في البلدين، ويحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات بعد أن أصبحوا مشردين ومن دون مرافق أساسية.

وقال الفيفا إنه استشار الاتحادين التركي والسوري لكرة القدم "ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية".

وأضاف -في بيان- "ستوجه المساعدات لشراء وتوزيع مواد إنسانية أساسية، إلى جانب توفير أماكن إيواء عاجلة ومؤقتة والحماية".

وتابع "سيواصل الفيفا التعاون مع الاتحادين التركي والسوري بينما يراقب الموقف لاتخاذ إجراءات لاحقة".

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي إنها ستتبرع بمليون جنيه إسترليني (1.19 مليون دولار)، بينما تبرع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومؤسسته للأطفال بمبلغ 200 ألف يورو مبدئيا (212 ألفا و560 دولارا)