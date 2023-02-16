مانشستر سيتي يهزم أرسنال بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1 خارج أرضه على أرسنال، لينتزع منه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتقدّم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد مرور 24 دقيقة، لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من المباراة المؤجلة بين الفريقين.

ومنح جاك غريليش التقدم لحامل اللقب بتسديدة قوية في الدقيقة 72.

وسجّل زميله إرلينغ هالاند الهدف الثالث لسيتي بعد 10 دقائق، ليعزز صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 26 هدفا، بفارق 9 أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين هداف توتنهام.

وبات سيتي يتصدر الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبفارق الأهداف عن أرسنال الذي تراجع للمركز الثاني لكنه خاض 22 مباراة وله مباراة واحدة مؤجلة.

واستغل دي بروين خطأ دفاعيا من تاكيهيرو تومياسو في إعادة الكرة للخلف، وسدد كرة ساقطة في مرمى آرون رامسديل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض بداعي أن الحارس إيدرسون ارتكب خطأ ضد إيدي نكيتياه عقب تسديد كرة من زاوية ضيقة، ثم نفذ ساكا ركلة الجزاء بعكس اتجاه الحارس.

ومن هجمة سريعة، وصلت الكرة إلى غريليش الذي سدد كرة لمست تومياسو وخدعت الحارس رامسديل ودخلت مرماه، ثم اختتم هالاند الأهداف بعدما تلقى تمريرة دي بروين وسدد كرة قوية داخل الشباك من مدى قريب.