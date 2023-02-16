لحظة تاريخية للسلطان.. إبراهيموفيتش يشارك مع نجله في تدريبات ميلان

وثق نادي ميلان الإيطالي لحظات مميزة في تدريبات الفريق التي شهدت لعب النجم السويدي زلاتان إبراهموفيتش (41 عاما) إلى جوار نجله ماكسيميليان (16 عاما) الذي يلعب في فريق ميلان تحت 18 عاما.

وأظهر المقطع اللحظات التي جمعت الثنائي في الملعب، حيث تبادل الابن ووالده النظرات قبل البداية، كما شهدت تقسيمة الفريق مشاركة الثنائي معا في الفريق ذاته، وأهدى إبراهيموفيتش ابنه فرصة مميزة لتسجيل هدف.

وشارك إبراهيموفيتش المقطع عبر حسابه، معلقا "دي إن إيه" (DNA)، وهو الأمر الذي تمناه المتابعون بأن يكون الولد امتدادا لموهبة أبيه الملقب بـ"السلطان"، وأن يعيد مسيرته المميزة مرة أخرى.

يذكر أن زلاتان لم يشارك في أي مباراة لميلان خلال هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ أشهر، واستأنف النجم السويدي مؤخرا التدريبات مع الفريق، ويتطلع لتحقيق حلمه بالمشاركة رفقة نجله في مباراة للفريق الأول لنادي ميلان.

وحظي إبراهيموفيتش بمسيرة أوروبية مميزة، لعب خلالها في عديد من الفرق الكبرى، بداية من أياكس ومرورا ببرشلونة ومانشستر يونايتد، وختاما في ميلان.

زلاتان عظيم الارادة والتحديات اللي مر بيها ولسا مكمل بتخليني اقدره جدا الراجل 41 سنة لسا شغوف لدرجة ان ابنه قرب يلحقه 16 سنة وبيتدرب معاه ف الفريق مفيش عقلية ف الجيل الجديد ممكن توصل لكدا https://t.co/ixW1V2Zbp5 — Hesham Mohamed (@3gezy) February 15, 2023

إبراهيموفيتش يُناظر قدوته رونالدو ..

ماكسي يُناظر والده إبراهيموفيتش ! 😍 pic.twitter.com/cLN3kmcWfj — سلطان الشمري (@SULTANO_91) February 16, 2023

He'll retire once he's played a first team match with his son, that'll be mission complete https://t.co/uwPcSWfel5 — 🇯🇲🇨🇳YT: MrSilentMoves TV🇲🇾🇬🇩 (@MrSilentMoves) February 15, 2023

Incredible, Ronaldo will do almost anything for a moment like this with his boy https://t.co/HQpub2LO0f — Francis Etim (@TheSportChef) February 15, 2023