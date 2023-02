وفاة حارس مرمى أثناء احتفاله بالتصدي لركلة جزاء في بلجيكا

شهدت ملاعب كرة القدم البلجيكية حادثة غريبة ونادرة بوفاة حارس مرمى عمره 25 عاما أثناء احتفاله بالتصدي لضربة جزاء في مباراة رسمية.

وتوفي آرني إسيبل حارس فريق فينكل سبورت البلجيكي خلال مباراة في إطار دوري الهواة، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء وفريقه متقدمًا 2-1 على فشتروشبيك، ونجح إيسيبل في التصدي ببراعة لها، حيث سقط بعدها مباشرة على أرض الملعب في غمرة سعادته بالتصدي والحفاظ على تقدم فريقه.

وأُعلنت وفاة إسيبل بعد نقله للمستشفى، حيث لم تجدِ المحاولات الطبية معه نفعًا، ولم يعلن عن السبب الحقيقي للوفاة حتى الآن.

وقال النادي البلجيكي في بيان عبر موقعه الرسمي "يعيش نادي فينكل سبورت في حداد شديد بسبب الوفاة المفاجئة لحارس مرمى آرني إسيبل، تعازينا لعائلته وأصدقائه".

وعلق المدير الرياضي للنادي باتريك روتسايرت "هذه كارثة وصدمة للجميع، كان إسيبل مع النادي طوال حياته وكان محبوبًا للغاية، لقد كان فتى رائعًا ودودا دائمًا وفي مزاج جيد ومستعد للمساعدة، هذه حقا ضربة قوية أولًا وقبل كل شيء لعائلته ولنادينا بأكمله".

وحظى إسيبل بتعاطف واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير حزنهم لوفاته في هذا السن، كما توالت رسائل التعزية إلى أسرة اللاعب.

وعلق مغردون بأن الحادث ينبغي أن يحظى بتحقيق عاجل، لتبين السبب الحقيقي للوفاة، كما استنكر البعض غياب الهيئات الرياضية الكبرى عن نعي اللاعب.

Dit kun toch niet meer normaal noemen 25 jaar? https://t.co/GIyCWaW8w2 — de wulf christian (@chrisenfran) February 11, 2023

Over the weekend, Belgian goalkeeper Arne Espeel collapsed and died suddenly at age 25 during a game. This is NOT normal and we can never accept it as normal. It’s beyond time to demand all major sports leagues fully investigate the deaths of young athletes! pic.twitter.com/63OidhiRqg — Robby Starbuck (@robbystarbuck) February 15, 2023

Goalkeeper pronounced dead after suddenly collapsing on field following penalty save. This weekend, Arne Espeel (25) had just saved a penalty and then shortly after he collapsed and passed away. He died doing what he loved. Daily prayer is the only way for peace and a safe life. pic.twitter.com/W9NJdCLQ0Q — pvkool Coach Peter (@pvkool) February 15, 2023

Prayers to Arne Espeel’s family 🙏🙏 — Nick Morales (@nick_morales27) February 14, 2023