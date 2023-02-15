مقابل "نصائح تحكيمية".. برشلونة يرد على اتهامه بدفع 1.4 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني

قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه ليس من قبيل المصادفة انتشار مزاعم الآن تفيد بأن ناديه دفع مبالغ طائلة لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني السابق.

كانت محطة "سير كتالونيا" الإذاعية زعمت -اليوم الأربعاء- أن برشلونة دفع مبلغ 1.4 مليون يورو لشركة كان الحكم السابق في الدوري الإسباني جوزيه ماريا إنريكز نيغريرا يملك جزءا منها بين عامي 2016 و2018.

كان الحكم السابق نيغريرا قد شغل منصبه القيادي في لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018.

وذكرت المزاعم أن برشلونة أراد ضمان أن هناك حيادا كاملا في القرارات التي تؤثر على النادي الكتالوني.

ورد برشلونة على تلك المزاعم عبر بيان -نشره اليوم الأربعاء- قال فيه إنه استعان بمستشار خارجي زود المسؤولين الفنيين في النادي بتقارير فيديو عن لاعبين شباب في أندية أخرى بإسبانيا.

وأضاف النادي أن العلاقة مع ذلك المستشار الفني امتدت إلى تقارير فنية متعلقة بطرق التحكيم الاحترافية لاستكمال المعلومات التي طلبها الطاقم الفني للفريقين الأول والثاني، وهي ما وصفها برشلونة بالممارسة الشائعة بين أندية كرة القدم المحترفة.

وكشف برشلونة عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يحاولون تشويه صورة النادي وسمعته الطيبة، التي قد تتسبب فيها مثل تلك المعلومات.

El presidente @JoanLaportaFCB, sobre la información emitida hoy en el programa 'Què t’hi jugues' de Ser Catalunya pic.twitter.com/8G7mVyYrle — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 15, 2023

وقال لابورتا "ليس من قبيل الصدفة أن تظهر هذه المعلومات الآن، برشلونة في الماضي تعاقد مع خبير خارجي للحصول على تقارير عن لاعبين من درجات أقل في الدوري الإسباني ونصائح تحكيمية، وهي خدمة تعتمد عليها أندية إسبانية أخرى".

وأضاف أن "الأخبار مفاجئة، ولكن ليس من قبيل الصدفة أن تنتشر الآن. أي تفسير مغرض -يشوبه تلميح إلى أشياء لا وجود لها- سيواجه برد مناسب من النادي، وسندافع عن سمعة برشلونة ومصالحه".