"أشعر بالخجل".. غوارديولا يعتذر لجيرارد عن تعليقات "غبية" ويكيل المديح لأرسنال

قدم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعتذارا علنيا لقائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد -اليوم الثلاثاء- بعد تعليقات غريبة في مؤتمر صحفي مؤخرا، وكال المديح لفريق أرسنال قبل توجه سيتي لملعب الإمارات لمواجهة متصدر الدوري الإنجليزي غدا في صراع على قمة الترتيب.

وانبرى غوارديولا للدفاع بحماس عن النادي بعد أن وجه له أكثر من 100 اتهام بمخالفة اللوائح المالية منذ 2009، وفي سياق حديثه أشار إلى مشهد انزلاق جيرارد الشهير عام 2014 أمام تشلسي والذي ساعد سيتي على الفوز باللقب على حساب ليفربول.

وقال "هناك من يريد محو ما حققناه.. هدف سيرغيو أغويرو الذي منحنا اللقب عندما انزلق ماريو بالوتيلي (عام 2012) لا أعرف إذا كنا مسؤولين عن انزلاق جيرارد في آنفيلد. هل كان هذا خطأنا؟ أحترم ستيفن لكن تلك اللحظة تنتمي إلى تاريخنا (تتويج السيتي بالدوري على حساب ليفربول موسم 2013-2014)".

That Steven Gerrard slip. pic.twitter.com/8M1v41q9MN

لكن قبل مواجهة أرسنال في الدوري غدا، بدأ غوارديولا المؤتمر الصحفي بالتعبير عن شعوره بالخجل لتصريحاته "الغبية".

وقال المدرب الإسباني "أعتذر لجيرارد عن تعليقاتي الغبية التي لم تكن ضرورية في هذا السياق. يعرف جيدا مدى إعجابي به وبمسيرته وما فعله من أجل هذا البلد الذي أعيش وأعمل مدربا فيه".

وأضاف "أشعر بالخجل من نفسي لأنه لا يستحق ذلك. أؤمن بكل كلمة قلتها دفاعا عن السيتي في المؤتمر الصحفي السابق لكنني لم أمثل النادي جيدا حين وضعت اسمه في هذه التعليقات الغبية. اعتذر عما قلته وأبلغته شخصيا بهذا الأمر لكني أردت التأكيد على هذا الأمر اليوم أيضا. اعتذر له ولزوجته وأطفاله وعائلته لأن تعليقاتي كانت غبية".

ومن ناحية أخرى، كال غوارديولا المديح لأرسنال قائلا إنه أفضل فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أثناء استعداد فريقه للتوجه لملعب الإمارات لمواجهة غد في صراع على قمة الترتيب.

ويأمل السيتي، الذي يحتل المركز الثاني خلف أرسنال ويتأخر عنه بـ 3 نقاط رغم خوض مباراة أكثر- الاقتراب من المقدمة بعدما تعافى من سوء نتائجه الأخيرة وفاز 3-1 ضد أستون فيلا الأحد الماضي.

A look at the Top 1⃣0⃣ pic.twitter.com/bnbFFtPx4O

— Premier League (@premierleague) February 14, 2023