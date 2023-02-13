كرة قدم

وفاة يوسف السالم مهاجم السعودية السابق عن 37 عاما

13/2/2023-|آخر تحديث: 13/2/202312:38 AM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الجبيل وفاة يوسف السالم مهاجم المنتخب السعودي السابق عن 37 عاما بعد صراع مع المرض، الأحد.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، "نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد السعودي، أقدم التعازي للوسط الرياضي وأسرة اللاعب وذويه بفقدان لاعب كان مثالا رائعا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز".

وأضاف المسحل "أسأل الله -عز وجل- له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب نادي الجبيل المنتمي لدوري الدرجة الثالثة السعودي (القسم الرابع)، على تويتر، "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

وذكرت تقارير محلية أن السالم تعرض لوعكة صحية مفاجئة الشهر الماضي ونقل إلى المستشفى وخضع للعلاج في العناية المركزة.

وشارك السالم في 10 مباريات دولية مع منتخب بلاده خلال الفترة من 2007 وحتى 2013 وفقا لإحصاءات موقع المنتخب السعودي على الإنترنت.

وسبق للسالم، الذي كان يشتهر بلقب (إف 16)، اللعب أيضا في صفوف الهلال والشباب والاتفاق والقادسية.

وكتب الهلال، على تويتر، "يوسف السالم إلى جنة الخلد بإذن الله"، بينما قال نادي الشباب إنه يتقدم "بأحر التعازي وأصدق المواساة" في وفاة لاعبه السابق، وكذلك فعل الاتفاق والقادسية والعديد من الأندية العربية منها الأهلي المصري.

وجاء الخبر بمثابة صدمة للعديد من اللاعبين الحاليين والسابقين.

وكتب مناف أبو شقير لاعب منتخب السعودية السابق "أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة أخينا يوسف السالم"، بينما قال محمد الشلهوب قائد الهلال السابق "عظّم الله أجركم في وفاة يوسف السالم. اللهم ارحم واغفر لصديقي يوسف السالم واجعل الفردوس مأواه".

المصدر : الجزيرة + رويترز