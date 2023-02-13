وفاة يوسف السالم مهاجم السعودية السابق عن 37 عاما

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الجبيل وفاة يوسف السالم مهاجم المنتخب السعودي السابق عن 37 عاما بعد صراع مع المرض، الأحد.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، "نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد السعودي، أقدم التعازي للوسط الرياضي وأسرة اللاعب وذويه بفقدان لاعب كان مثالا رائعا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز".

وأضاف المسحل "أسأل الله -عز وجل- له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل يعزّي في وفاة اللاعب الدولي السابق ونادي الجبيل يوسف السالم. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 12, 2023

وكتب نادي الجبيل المنتمي لدوري الدرجة الثالثة السعودي (القسم الرابع)، على تويتر، "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

ببالغ الأسى و الحزن ، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي و المواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم .

تغمده الله بواسع رحمته ، وأسكنه فسيح جناته .#يوسف_السالم_في_ذمة_الله#يوسف_السالم pic.twitter.com/hhPaVSpsxA — نادي الجبيل (@Jubailclub) February 12, 2023

وذكرت تقارير محلية أن السالم تعرض لوعكة صحية مفاجئة الشهر الماضي ونقل إلى المستشفى وخضع للعلاج في العناية المركزة.

وشارك السالم في 10 مباريات دولية مع منتخب بلاده خلال الفترة من 2007 وحتى 2013 وفقا لإحصاءات موقع المنتخب السعودي على الإنترنت.

وسبق للسالم، الذي كان يشتهر بلقب (إف 16)، اللعب أيضا في صفوف الهلال والشباب والاتفاق والقادسية.

وكتب الهلال، على تويتر، "يوسف السالم إلى جنة الخلد بإذن الله"، بينما قال نادي الشباب إنه يتقدم "بأحر التعازي وأصدق المواساة" في وفاة لاعبه السابق، وكذلك فعل الاتفاق والقادسية والعديد من الأندية العربية منها الأهلي المصري.

⚫️| الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى شقيقه نادي الهلال السعودي في وفاة لاعبه السابق يوسف السالم@Alhilal_FC pic.twitter.com/GakZ9d99jE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 12, 2023

وجاء الخبر بمثابة صدمة للعديد من اللاعبين الحاليين والسابقين.

وكتب مناف أبو شقير لاعب منتخب السعودية السابق "أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة أخينا يوسف السالم"، بينما قال محمد الشلهوب قائد الهلال السابق "عظّم الله أجركم في وفاة يوسف السالم. اللهم ارحم واغفر لصديقي يوسف السالم واجعل الفردوس مأواه".