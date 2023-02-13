تعادل نصف ما تتقاضاه أندية الدوري الإنجليزي.. البرلمان الإيطالي يسعى لحماية إيرادات حقوق بث دوري كرة القدم

يعكف البرلمان الإيطالي على دراسة منح دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خيار تمديد عقود البث الحالية التي تنتهي العام المقبل، وذلك للحيلولة دون تراجع إيرادات الأندية من خلال عملية بيع الحقوق الاعتيادية عن طريق مزاد علني.

ودفعت منصة "دازون" (DAZN) للبث الرياضي 2.52 مليار يورو، في حين دفعت سكاي إيطاليا (Sky Italia) 263 مليون يورو، للحصول على حق بث مباريات المسابقة بين موسمي 2021-2022 و2023-2024.

ويعادل هذا نصف ما تتقاضاه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بموجب عقود البث التلفزيوني الحالية محليا، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وبموجب التشريع المقترح، الذي سينظر فيه مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء، يمكن لأندية الدوري تجديد العقود الحالية لما بعد يونيو/حزيران 2024 حال إخفاقها في الحصول على عوائد اقتصادية كافية عبر عملية العطاءات الاعتيادية.

وحال إقرار التشريع، فسيكون بمقدور أندية المسابقة تمديد عقود البث الحالية "للفترة المطلوبة دون تخطي 5 سنوات إجمالا".

وينص المقترح على إمكانية تجديد العقود الحالية "بعد إجراء اختبار للسوق، لتحديد قدرة طرف آخر على تقديم ظروف أفضل".

وتخطط رابطة الدوري -هذا العام- فتح باب بيع حقوق البث التلفزيوني لمبارياتها في إيطاليا لما بعد يونيو/حزيران 2024.