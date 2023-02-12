الدوري الإيطالي.. صحوة يوفنتوس مستمرة
استمرت صحوة يوفنتوس الذي ضُرِب معنويا نتيجة خصم 15 نقطة من رصيده على خلفية اتهامه بالتلاعب المالي، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر، مساء الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبمشاركة الثلاثي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا وبانتظار الظهور الرسمي الأول للاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا، حقق يوفنتوس انتصاره الثالث تواليا، بينها الفوز على لاتسيو 1-صفر في ربع نهائي مسابقة الكأس التي تشكل أمله الوحيد بإنقاذ موسمه المحلي.
الـ 3 نقاط من نصيب البيانكونيري ✅#يوفنتوس_فيورنتينا 1⃣➖0⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/QKihWJxmlG
— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 12, 2023
ويأتي فوز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على فيورنتينا والذي تحقق بفضل هدف سجله الفرنسي أدريان رابيو بكرة رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من دي ماريا، قبل المواجهة المهمة جدا الخميس في تورينو ضد نانت الفرنسي في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
المباراة رقم 250 للميستر أليجري مع يوفنتوس في #الدوري_الإيطالي 💎
تهانينا 👏#يوفنتوس_فيورنتينا | #الكالتشيو pic.twitter.com/GrAkE0VKKw
— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 12, 2023
وفي ظل انعدام فرصه في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إلا في حال نجح في استئناف العقوبة المفروضة عليه بحسم 15 نقطة من رصيده، يشكل الفوز بلقب "يوروبا ليغ" الأمل الوحيد ليوفنتوس بالمشاركة في المسابقة القارية الأم نظرا إلى ترتيبه الحالي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.