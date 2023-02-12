الدوري الإيطالي.. صحوة يوفنتوس مستمرة

استمرت صحوة يوفنتوس الذي ضُرِب معنويا نتيجة خصم 15 نقطة من رصيده على خلفية اتهامه بالتلاعب المالي، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر، مساء الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبمشاركة الثلاثي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا وبانتظار الظهور الرسمي الأول للاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا، حقق يوفنتوس انتصاره الثالث تواليا، بينها الفوز على لاتسيو 1-صفر في ربع نهائي مسابقة الكأس التي تشكل أمله الوحيد بإنقاذ موسمه المحلي.

ويأتي فوز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على فيورنتينا والذي تحقق بفضل هدف سجله الفرنسي أدريان رابيو بكرة رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من دي ماريا، قبل المواجهة المهمة جدا الخميس في تورينو ضد نانت الفرنسي في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي ظل انعدام فرصه في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إلا في حال نجح في استئناف العقوبة المفروضة عليه بحسم 15 نقطة من رصيده، يشكل الفوز بلقب "يوروبا ليغ" الأمل الوحيد ليوفنتوس بالمشاركة في المسابقة القارية الأم نظرا إلى ترتيبه الحالي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.