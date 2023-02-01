كرة قدم

ما حقيقة محاولة رونالدو الانتقام من ميسي في البلايستيشن بعد تتويج الأرجنتين بمونديال قطر؟

1/2/2023

تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لشريكة النجم كريستيانو رونالدو، الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، عن حالة قائد المنتخب البرتغالي عقب تتويج الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.

وبحسب التصريحات التي نُسبت للجزء الثاني من الوثائقي "أنا جورجينا" الذي سيعرض على نتفليكس، قالت عارضة الأزياء السابقة "رونالدو أصبح مثل المجنون بعد كأس العالم، لقد أخذ جهاز البلايستيشن 5 الخاص من ابنه، وأمضى الليلة يلعب بمنتخب البرتغال ضد الأرجنتين".

ونشرت عدة مواقع عربية التصريحات قبل أن يحذف بعضها الخبر في وقت لاحق من النشر، معتمدين على الحديث المتداول عبر منصات التواصل.

وبالبحث تبين أن تلك التصريحات غير صحيحة، ولا علاقة لها بصديقة لاعب النصر السعودي رونالدو.

ولم تكشف منصة نتفليكس الأميركية عن الإعلان التشويقي للجزء الثاني من وثائقي "أنا جورجينا"، الذي يتناول قصة حياة عارضة الأزياء الأرجنتينية حتى الآن.

 

المصدر : وكالة سند