ملك الميركاتو الشتوي.. تشلسي ينفق أكثر من 350 مليون دولار في أيام معدودات

أعلن بنفيكا البرتغالي انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 106.8 ملايين جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية.

وأكد بنفيكا -في بيان- التوصل لاتفاق مع تشلسي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، والذي وقع لمدة 8 مواسم ونصف الموسم.

وبذلك يكون تشلسي أنفق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) خلال الانتقالات الشتوية فقط.

OFFICIAL: Enzo Fernández to Chelsea, signed and completed. 🔵🇦🇷 #CFC

Club statement confirm €121m deal plus extra costs — also, River Plate will receive 25% of it.

Enzo has signed contract valid until June 2031. pic.twitter.com/nbnkdNAPrt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2023