ملك الميركاتو الشتوي.. تشلسي ينفق أكثر من 350 مليون دولار في أيام معدودات

أعلن بنفيكا البرتغالي انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 106.8 ملايين جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية.

وأكد بنفيكا -في بيان- التوصل لاتفاق مع تشلسي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، والذي وقع لمدة 8 مواسم ونصف الموسم.

وبذلك يكون تشلسي أنفق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) خلال الانتقالات الشتوية فقط.

OFFICIAL: Enzo Fernández to Chelsea, signed and completed. 🔵🇦🇷 #CFC Club statement confirm €121m deal plus extra costs — also, River Plate will receive 25% of it. Enzo has signed contract valid until June 2031. pic.twitter.com/nbnkdNAPrt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2023

ولم يعلن تشلسي الصفقة، لكن شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) أكدت أنه تم تقديم ورق العمل في الموعد المحدد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن "البلوز" سيسدد قيمة الصفقة على عدة أقساط.

وستتفوق الصفقة على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة ما دفعه مانشستر سيتي لضم جاك غريليش من أستون فيلا عام 2021.

ولعب فرنانديز دورا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم في قطر، حيث شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في جميع المباريات، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وانتقل فرنانديز إلى بنفيكا العام الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني. ولعب مع الفريق البرتغالي 29 مباراة في كل المسابقات سجل فيها 4 أهداف وصنع 7.

وفرنانديز هو ثامن لاعب ينضم إلى تشلسي في فترة الانتقالات الشتوية، وتقل أعمار جميع اللاعبين الجدد عن 23 عاما:

ميخايلو مودريك بنوا بادياشيل نوني مادويكي أندريه سانتوس ديفيد فوفانا مالو جوستو جواو فيلكس (إعارة من أتلتيكو مدريد) إنزو فرنانديز

وباكتمال الصفقة، سيكون مجموع ما دفعه تشلسي منذ استحواذ مجموعة استثمار بقيادة تود بولي و"كليرليك كابيتال" على النادي مايو/أيار أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (739 مليون دولار).

ويحتل تشلسي المركز العاشر في الدوري متأخرا بـ10 نقاط عن المربع الذهبي، ويستضيف فولهام في الدوري يوم الجمعة المقبل.