كيف تجني أكثر من 600 مليون دولار من بيع 10 لاعبين؟.. بنفيكا لديه الجواب

يعد بنفيكا البرتغالي أحد أكثر الفرق في أوروبا صيدا للمواهب الأوروبية والأميركية الجنوبية، حتى أصبح محطة أولى لنجوم عالميين قدموا إلى القارة العجوز بحثا عن المجدين الكروي والمالي.

وتاريخيا يعد بنفيكا من بين أكثر النوادي التي تجني الأموال من بيع اللاعبين، إذ يراقبون المواهب الصغيرة ثم يتعاقدون معها بمبالغ زهيدة ويطورون اللاعبين ويصقلون موهبتهم ثم يبيعوهم بعشرات ملايين الدولارات.

وكان آخر هؤلاء النجم الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز (الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب بمونديال قطر) وكان قد تعاقد معه الفريق البرتغالي قبل عام فقط من ريفر بلايت، وبعد تألقه في المونديال باعه إلى تشلسي في الميركاتو الشتوي المنصرم مقابل 131 مليون دولار ورغم ضخامة المبلغ المدفوع بلاعب يبلغ من العمر 22 عاما ولعب 29 مباراة فقط في أوروبا، فإنها ليست الصفقة الأغلى في تاريخ "النسور".

فبنفيكا استطاع بيع 10 لاعبين مقابل 662 مليون دولار في سنوات معدودات: