بعد انتقال الأرجنتيني فيرنانديز إلى تشلسي.. هذه أغلى الصفقات في تاريخ البريميرليغ

أنفقت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أكثر من مليار دولار للتعاقد مع 10 لاعبين بين أعوام 2016 و2023 وهؤلاء يشكلون قائمة اللاعبين الأغلى في تاريخ البريميرليغ.

وتصدرت صفقة انتقال الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي مقابل 131 مليون دولار القائمة.

وأكد بنفيكا -في بيان- التوصل لاتفاق مع تشلسي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، والذي وقع لمدة 8 مواسم ونصف الموسم.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين أن "البلوز" يدفع 40 مليون يورو كدفعة أولى ويقسط المبلغ المتبقي على 6 أشهر.

ويعد مانشستر يونايتد المسيطر على الانتقالات بـ5 لاعبين، كما أن البلجيكي روميلو لوكاكو المعار من تشلسي إلى إنتر ميلان ظهر مرتين في القائمة.

أغلى صفقات بتاريخ البريميرليغ وفق موقع "ترانسفير ماركت" (Transfer market):