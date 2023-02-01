كرة قدم

بالفيديو- محترف منذ 38 موسما.. الملك كازو يواصل مسيرته الكروية وعمره 56 عاما

1/2/2023

أعلن نادي أوليفيرنسي المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن كازويوشي ميورا سيواصل مسيرته الاحترافية في البرتغال وعمره 56 عاما، وذلك بعد انضمام المهاجم الياباني السابق لأوليفيرنسي على سبيل الإعارة من يوكوهاما الياباني.

ودخل ميورا، الذي سيبلغ 56 عاما هذا الشهر، موسمه الـ38 في مسيرته الاحترافية، أي أكثر من أعمار زملائه بالفريق.

وستكون البرتغال سادس دولة يلعب فيها ميورا، الذي يطلق عليه المشجعون لقب "الملك كازو" بعدما بدأ مسيرته مع سانتوس البرازيلي عام 1986.

وبدأ ميورا مسيرته في الخارج لأن اليابان لم يكن لديها دوري محترفين في ذلك الوقت، قبل أن يلعب لأندية مثل فيردي كاواساكي وجنوة ودينامو زغرب وفيسل كوبي.

وقال ميورا "على الرغم من أن هذا مكان جديد بالنسبة لي، فإنني سأعمل بجدية لأظهر للجميع ما أملكه من إمكانيات اشتهر بها".

وميورا أكبر لاعب يسجل في اليابان، بعد أن أحرز هدفا في دوري الدرجة الثانية ضد ثيسباكوساتسو جونما عام 2017.

وخاض ميورا 89 مباراة مع اليابان، وفاز بكأس آسيا عام 1992، كما أنه ثاني أفضل هداف في تاريخ اليابان برصيد 55 هدفا. وكانت آخر مباراة دولية له عام 2000.

المصدر : رويترز