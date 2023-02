بالفيديو- محترف منذ 38 موسما.. الملك كازو يواصل مسيرته الكروية وعمره 56 عاما

أعلن نادي أوليفيرنسي المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن كازويوشي ميورا سيواصل مسيرته الاحترافية في البرتغال وعمره 56 عاما، وذلك بعد انضمام المهاجم الياباني السابق لأوليفيرنسي على سبيل الإعارة من يوكوهاما الياباني.

ودخل ميورا، الذي سيبلغ 56 عاما هذا الشهر، موسمه الـ38 في مسيرته الاحترافية، أي أكثر من أعمار زملائه بالفريق.

وستكون البرتغال سادس دولة يلعب فيها ميورا، الذي يطلق عليه المشجعون لقب "الملك كازو" بعدما بدأ مسيرته مع سانتوس البرازيلي عام 1986.

King Kazu🤴 World’s oldest pro, Kazuyoshi Miura, turns 52 today. The striker, scored 55 goals in 89 Japan caps, plays in the Japanese div 2 with YokohamaFC. 1993 Asian Player of the Year. Top scorer & MVP of the 1993 J.League, seeing off Lineker & Zico.pic.twitter.com/xtpmPGGfiC — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) February 28, 2019

وبدأ ميورا مسيرته في الخارج لأن اليابان لم يكن لديها دوري محترفين في ذلك الوقت، قبل أن يلعب لأندية مثل فيردي كاواساكي وجنوة ودينامو زغرب وفيسل كوبي.

Kazuyoshi Miura has played competitive football in five separate decades: ◉ 1980s

◉ 1990s

◉ 2000s

◉ 2010s

◉ 2020s The 55-year-old has just joined Portuguese second-tier side @oliveirense_sad on loan. 🍷 pic.twitter.com/Pc3q35lbEX — Squawka (@Squawka) February 1, 2023

وقال ميورا "على الرغم من أن هذا مكان جديد بالنسبة لي، فإنني سأعمل بجدية لأظهر للجميع ما أملكه من إمكانيات اشتهر بها".

Kazuyoshi Miura in a mini rondo session. He look…. pretty fit isn't he?pic.twitter.com/99KR5Qcf2U — Quan Tran Tue (@QuanTue) April 19, 2022

وميورا أكبر لاعب يسجل في اليابان، بعد أن أحرز هدفا في دوري الدرجة الثانية ضد ثيسباكوساتسو جونما عام 2017.

بالفيديو: الدولي الياباني السابق كازويوشي ميورا أصبح أول لاعب في الخمسين من العمر يسجل هدفا في #الدوري_الياباني #Kazuyoshi_Miura pic.twitter.com/hF19sxZGzn — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 12, 2017

وخاض ميورا 89 مباراة مع اليابان، وفاز بكأس آسيا عام 1992، كما أنه ثاني أفضل هداف في تاريخ اليابان برصيد 55 هدفا. وكانت آخر مباراة دولية له عام 2000.