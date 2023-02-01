أندية الدوري الإنجليزي تنفق مليار دولار في الانتقالات الشتوية وتشلسي يتفوق على 4 دوريات كبرى

كشف تحليل لمجموعة "ديلويت" اليوم الأربعاء عن إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 815 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) خلال فترة انتقالات يناير/كانون الثاني.

وكان تشلسي أكثر من أنفق بواقع 37% من إجمالي الإنفاق، وقال التقرير إنه أنفق أكثر من كل الأندية الأربعة الكبرى في الدوري مجتمعة؛ الألماني والإسباني والإيطالي والفرنسي.

ويحتل النادي اللندني المركز العاشر في الدوري، وسجل رقما قياسيا في بريطانيا بعدما دفع 106.8 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع إنزو فرنانديز لاعب الوسط الأرجنتيني من بنفيكا أمس الثلاثاء في اليوم الأخير لسوق الانتقالات.

وكان إنفاق أندية الدوري الإنجليزي أكثر بـ3 أمثال عن يناير/كانون الثاني 2022. وعلى مدار موسم 2022-2023 بأكمله أنفقت هذه الأندية 2.8 مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي تحقق في موسم 2017-2018 حين دفعت 1.9 مليار جنيه إسترليني.

وكان بورنموث المهدد بالهبوط ثاني أكثر من أنفق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تيم بريدج من مجموعة ديلويت "تفوقت أندية الدوري الممتاز على أندية مسابقات الدوري ‭‬‬الخمسة الكبرى الأخرى بنحو أربعة لواحد في سوق الانتقالات".

وأضاف "لكن بينما هناك حاجة واضحة إلى الاستثمار في الفريق وجودته للحفاظ على الميزة التنافسية، يجب الحفاظ على التوازن الدقيق بين إعطاء أولوية للنجاح على أرض الملعب والاستدامة المالية".