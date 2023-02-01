كشف سر عدم إبرام أي صفقة بالانتقالات الشتوية.. أنشيلوتي: أدرب ريال مدريد ولست المدرب الشخصي للاعبين

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن "دوره ليس منح اللاعبين دقائق ليلعبوها" وإنما دوره هو قيادة الفريق "لتحقيق الفوز"، كما كشف سر عدم إبرام الريال أي صفقات بالانتقالات الشتوية.

وانتقد أنشيلوتي الروزنامة "التي لا يمكن تصديقها"؛ حيث سيخوض فريقه 7 مباريات في غضون 24 يوما خلال فبراير/شباط الحالي، مشيرا إلى أنه أمر "يتجاوز الحد" ولا يضع اللاعبين في الاعتبار.

ويستهلّ ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالبطولة هذه المباريات بمواجهة فالنسيا غدا الخميس في مباراة مؤجلة بينهما بالدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء، قبل مباراة الغد "أعرف دوري جيدا جدا. ليس دوري منح اللاعبين بعض الدقائق ليلعبوها، دوري هو أن أقود ريال مدريد للفوز بالمباريات. أحيانا يخوض بعض اللاعبين دقائق أقل، وهذا يزعجني على المستوى الشخصي. أتمنى أن أمنح الجميع فرصة المشاركة لأنهم جميعا من المجتهدين والمحترفين، ولكنني لست المدرب الشخصي لأودريوزولا وهازارد وماريانو ورودريغو. إنني مدرب ريال مدريد".

💬 أنشيلوتي: "يعمل الفريق على تحسين أدائه البدني، ونعمل أيضا على تحسين الظروف الفردية للاعبين. وهذا يعني أنه يمكننا لعب المباريات بمزيد من القوة والحدة".@MrAncelotti | #RealMadridValencia pic.twitter.com/ZG6kKaKKSW — ريال مدريد (@realmadridarab) February 1, 2023

وأشار أنشيلوتي إلى المباراة الجيدة التي قدمها الفريق أمام ريال سوسييداد يوم الأحد الماضي رغم التعادل السلبي، وقال "كانت مباراة متكاملة؛ الفريق تحسّن من جميع الوجوه. الشهر الحالي في غاية الأهمية، والفريق سيتطور في الأداء".

وأضاف "يمكنك دائما أن تقدم أداء أفضل. برشلونة قدم مستويات أفضل حتى الآن. لا أعلم إذا كان فارق النقاط الخمس كبيرا أو قليلا، ولكنني أعلم أن لدينا الثقة لنكافح حتى النهاية. تحسن مستوانا، هذا شيء واضح".

ورغم انتقاده الروزنامة المزدحمة بالمباريات لفريقه في فبراير/شباط الحالي خاصة، أكد أنشيلوتي في تصريحاته التي نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم الأربعاء أن فريقه لن يتخلى عن المنافسة في أي بطولة حيث سيكافح من أجل الفوز باللقب في جميع المسابقات التي يخوضها (الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية).

وعن مباراة الغد؛ وهي المباراة المؤجلة بين الفريقين من المرحلة الـ17 بالدوري، قال أنشيلوتي "عندما يتغير المدرب، تتغير ديناميكية الفريق ويصبح للاعبين مزيد من المسؤوليات. لاعبو فالنسيا سيخوضون مباراة الغد بشكل أكبر تحفزا"، في إشارة إلى رحيل الإيطالي جينارو جاتوزو من تدريب فالنسيا حيث ستكون مباراة الغد أول مباراة للفريق بعد فسخ التعاقد مع جاتوزو.

أنشيلوتي يكشف سر عدم إبرام أي صفقة شتوية

وأكد أنشيلوتي أن فريقه في حالة جيدة، وذلك يعني عدم حاجته للإنفاق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني، بعكس أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما كشف عن تحليل لمجموعة "ديلويت" للأعمال الرياضية أن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 815 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) في فترة الانتقالات الشتوية، مع إنفاق أكثر من 275 مليون جنيه إسترليني أمس الثلاثاء في اليوم الأخير للانتقالات.

ولم يبرم ريال مدريد أي صفقات في يناير/كانون الثاني، ولم يرحل أي لاعب من صفوفه في ظل محاولاته للدفاع بنجاح عن لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي "لم نستهدف سوق الانتقالات في (يناير) لأننا لم نكن نحتاج إلى ذلك. إذا أعددت خطتك جيدا في الصيف فلن تحتاج للذهاب إلى السوق (في يناير)".

وأضاف "إذا استهدفت هذه السوق فهذا يعني أن هناك ما حدث بشكل خاطئ. نعتقد أننا لا نحتاج لذلك… لأننا نرى أن فريقنا في حالة جيدة".

وكان تشلسي، فريق أنشيلوتي السابق، أكثر من أنفق بين أندية الدوري الإنجليزي، ودفع 107 ملايين جنيه إسترليني لضم إنزو فرنانديز لاعب الوسط الأرجنتيني من بنفيكا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في صفقة قياسية على مستوى بريطانيا.

وقال المدرب الإيطالي "نعلم جميعا ما يحدث هناك (في الدوري الإنجليزي) بسبب أموال حقوق البث التلفزيوني التي هي أعلى بكثير من أي مكان آخر".

وأضاف "وهذا لن يتغير وسيظل بهذا الوضع… هذا يمنحهم الأفضلية، ومع ذلك يواجهون منافسة (من قبل أندية الدول الأخرى) في أوروبا".