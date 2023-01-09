هالير مهاجم دورتموند يهزم السرطان ويعود للتدريبات ويتأهب للمباريات

عاد العاجي سيباستيان هالير مهاجم دورتموند إلى تدريبات الفريق وأصبح جاهزا لخوض مباريات رسمية بعد الجراحة والعلاج من سرطان الخصية.

وكشف أطباء عن إصابة المهاجم بالسرطان خلال معسكر تدريبي قبل انطلاق الموسم في يوليو/تموز الماضي. وكان هالير قد انضم وقتها لدورتموند قبل أسابيع قليلة مقابل 31 مليون يورو (33.24 مليون دولار).

وأحرز هالير 34 هدفا مع أياكس أمستردام بطل هولندا الموسم الماضي بينها 21 في الدوري و11 في دوري أبطال أوروبا.

لكنه غاب عن المنافسات منذ يوليو/تموز بعد اكتشاف الورم. وخضع مهاجم ساحل العاج للجراحة والعلاج الكيماوي خلال الأشهر القليلة الماضية وعاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي.

وقال هالير للصحفيين من معسكر دورتموند في إسبانيا، اليوم الاثنين، "بالطبع كانت 6 أشهر صعبة.. السعادة لا تسعني بوجودي هنا مع الفريق وباللعب في هذا الطقس الرائع".

ويأمل هالير-الذي سبق له اللعب مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز- أن يكون لائقا تماما في الوقت المناسب لاستئناف الموسم خلال أقل من أسبوعين عندما يستضيف دورتموند منافسه أوغسبورغ في أول مباراة له بالدوري هذا العام في 22 الشهر الجاري.

وقال هالير "لا يوجد مستحيل.. لا أضع أي قيود لنفسي. انتظر فقط تعليمات المدرب والفريق الطبي. سأبذل قصارى جهدي للعب في 22 الشهر الجاري".

ويحتل دورتموند المركز السادس في الدوري الألماني متأخرا بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.