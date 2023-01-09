مبابي يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي بسبب "إساءة الأدب" مع زيدان وريال يدافع عن بنزيمة والأسطورة

أعلن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي دعمه للمدرب زين الدين زيدان، بعد تصريحات لرئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم نويل لوغريت قال فيها إنه لن يرد على الهاتف إذا اتصل به نجم الوسط السابق لمناقشة تدريب المنتخب الوطني.

وأعلن الاتحاد تمديد عقد المدرب ديدييه ديشان السبت الماضي، بعد أن قاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر الشهر الماضي. وكان زيدان مرشحا لخلافة ديشان.

لوغريت: لن أرد على زيدان

وعندما سئل رئيس الاتحاد عما إذا كان زيدان -الأيقونة الوطنية الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998- سيدرّب الآن المنتخب البرازيلي بدلا من المنتخب الفرنسي، قال لوغريت لمحطة "آر إم سي" (RMC) "أنا لا أبالي. يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد. أعرف جيدا أن زيدان كان دائما على الرادار، كان لديه الكثير من المشجعين، وكان بعضهم ينتظر رحيل ديشان.. لكن من يمكنه توجيه اللوم الجاد إلى ديشان؟ لا أحد".

وأضاف "هو (زيدان) يفعل ما يريد، هذا ليس من ضمن عملي. لم ألتق به، لم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدييه. يمكنه (زيدان) الذهاب حيث يريد… هل حاول زيدان الاتصال بي؟ بالتأكيد لا، حتى أنني لن أرفع الهاتف لأرد عليه".

وكان زيدان أول مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، عندما كان مدربا لريال مدريد في فترته الأولى من 2016 إلى 2018، لكنه فضل الرحيل بشكل غير متوقع عن النادي بعد التتويج الثالث على حساب ليفربول، قبل أن يعود في مارس/ آذار عام 2019 ليقود الملكي لفترة ثانية استمرت حتى 2021.

ولا يرتبط زيدان (50 عاما) الذي فاز أيضا ببطولة أوروبا عام 2000 مع فرنسا، بأي فريق حاليا بعد رحيله عن النادي الإسباني بناء على رغبته عام 2021.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

مبابي يدافع عن زيدان

وقال مبابي عبر حسابه على تويتر بعد بث مقابلة لوغريت "زيدان هو فرنسا، لا تجوز إساءة الأدب بهذا الشكل في حق أسطورة".

ونالت تغريدة مبابي تفاعلا ضخما من متابعيه الذين دعموا موقفه في الدفاع عن أسطورة فرنسا السابق.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا واحدة من العديد من السياسيين الذين ردوا على تصريحات لوغريت، قائلة إن "رئيس أكبر اتحاد رياضي في البلاد تجاوز الحدود".

ريال يرد على لوغريت

ومن جانبه، أصدر ريال مدريد بيانا رسميا للرد على التصريحات ضد نجمه ومدربه السابق قال فيه "يعرب النادي عن أسفه للتصريحات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد بشأن زيدان أحد أكبر أساطير الرياضة العالمية".

وأضاف البيان "تظهر تلك الكلمات قلة احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارةً للإعجاب بين مشجعي كرة القدم حول العالم ويترقب نادينا تصحيحاً فورياً. يُجسّد زيدان، بطل العالم وأوروبا بقميص بلاده، من بين العديد من الألقاب الأخرى، قيم الرياضة. وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب ومدرب".

وتابع ريال "تصريحات رئيس الاتحاد لا تليق بمن يحمل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضاً حول قائدنا كريم بنزيمة، الحائز على جائزة الكرة الذهبية، بطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا عام 2021 والحائز على لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، من بين عديد من الألقاب الأخرى".