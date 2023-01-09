لوريس قائد منتخب فرنسا يعلن اعتزاله دوليا

أعلن الحارس هوغو لوريس قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2018 اعتزاله، اليوم الاثنين، اللعب دوليا في سن 36 عاما.

وقال لوريس، في مقابلة مع صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، "يأتي وقت يتعين عليك فيه تسليم الشعلة لجيل جديد".

وتابع أنه "لطالما قلت مرارا وتكرارا إن المنتخب الفرنسي لن يقف على لاعب بعينه. علينا جميعا التأكد من استمرار تألقه وسأبدأ بنفسي.. الفريق قادر على استكمال المسيرة، وهناك أيضا الحارس مايك ماينان في كامل الجاهزية".

ويعد حارس توتنهام عميد اللاعبين الفرنسيين بـ145 مباراة بينها 122 كقائد للمنتخب وهو رقم قياسي في تاريخ منتخب "الديوك".

وأسهم لوريس بشكل فعال في فوز منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018 وبدوري أمم أوروبا عام 2021، كما أنه ظفر بفضية أمم أوروبا عام 2019 بعد حلوله ثانيا خلف منتخب البرتغال وبفضية مونديال قطر بعد خسارته أمام الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح.

وشكر المنتخب الفرنسي قائده على مسيرته بقميص منتخب "الديوك" وعدد الإنجازات التي حققها معه واصفا إياه بالـ"أسطورة".

بدوره، هنأ السبيرز قائده على المسيرة الدولية "العظيمة" مع منتخب بلاده.

Notre gardien et capitaine 𝙃𝙪𝙜𝙤 𝙇𝙇𝙊𝙍𝙄𝙎 prend sa retraite internationale 🔚 🇫🇷 145 sélections (recordman)

©️ 121 capitanats (recordman)

🏆 Champion du Monde 2018

🥇 Vainqueur de la Ligue des Nations 2021 Une Légende 🙌

Bravo et MERCI pour tout Hugo 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023