شاهد- أمطار غزيرة أثرت على أرضية الملعب.. العراق يهزم السعودية في "خليجي 25" ويتصدر المجموعة الأولى

فاز المنتخب العراقي على نظيره السعودي بهدفين بدون رد -اليوم الاثنين- ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج (خليجي 25) لكرة القدم المقامة حاليا في البصرة بالعراق.

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش (30)، قبل أن يضيف "آسو رستم" الهدف الثاني (88).

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط في المركز الثالث، في حين يتذيل منتخب اليمن ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

رد فعل الجماهير العراقية عقب قرار احتساب الهدف الثاني في شباك #السعودية بعد مراجعة تقنية الفيديو #خليجي_زين25#قنوات_الكاس

#كأس_الخليج pic.twitter.com/uExUds7gjf — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 9, 2023

وواجه لاعبو الفريقين صعوبة كبيرة في التحكم والوصول إلى الكرة بشكل سليم بسبب تأثير الأمطار على أرضية الملعب، فسادت حالة من العشوائية على أسلوب لعب الفريقين كما زادت التدخلات القوية بين اللاعبين.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يلتقي منتخب العراق نظيره اليمني الخميس المقبل، ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره العماني في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.