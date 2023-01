غاريث بيل يعتزل كرة القدم

أعلن النجم الويلزي غاريث بيل (33 عاما) -اليوم الاثنين- اعتزال كرة القدم، بمتوسط عمر صغير للاعتزال بالنسبة لنجم بحجم بيل، غير أن العوائق التي مر بها في مسيرته دفعته لهذا القرار في سن صغيرة نسبيا.

وأخفق بيل في إثبات نفسه وإظهار موهبته في ريال مدريد، بعد تألقه اللافت مع توتنهام، وتوترت علاقته مع جماهير "الملكي" والصحافة الإسبانية في سنواته الأخيرة داخل "البرنابيو"، خاصة مع التراجع الكبير في مستواه.

وأكد بيل قراره -عبر بيان نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي- موضحا أنه انتهز "الفرصة لخوض مغامرة جديدة".

وقرر الجناح الويلزي، الذي لعب في السابق لساوثهامبتون وتوتنهام والريال ولوس أنجلوس، إنهاء مسيرته بعد 17 عاما في الملاعب.

ويعد بيل من أكثر اللاعبين البريطانيين تتويجا بالألقاب، إذ ظفر بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في مونديال الأندية.

وهو القائد السابق لمنتخب "التنانين" وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ ويلز، بعد مساهمته في السنوات الأخيرة بوصول منتخب بلاده إلى ربع نهائي يورو 2016، وتأهله إلى مونديال قطر، وهي المرة الثانية التي يظهر فيها منتخب ويلز بنهائيات كأس العالم.

وجاء آخر ظهور لبيل خلال خسارة منتخب ويلز أمام نظيره الإنجليزي، صفر-3، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وكتب بيل -اللاعب الأكثر تمثيلا لمنتخب ويلز بـ 111 مباراة دولية في بيان عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي- أنه "بعد دراسة متأنية وعميقة التفكير، أعلن اعتزالي الفوري لكرة القدم على مستوى الأندية والمنتخب".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بيل قوله "أشعر بأنني كنت محظوظا للغاية بتحقيق حلم ممارسة الرياضة التي أحبها".

وأشار "لقد منحتني (كرة القدم) بعض من أفضل اللحظات في حياتي، وصلت إلى الذروة على مدار أكثر من 17 موسما، سيكون من المستحيل تكراره ، بغض النظر عما يخبئه لي الفصل التالي".

وأوضح "قراري باعتزال كرة القدم الدولية هو أصعب قرار في حياتي، رحلتي على الصعيد الدولي غيرت ليس فقط حياتي ولكن مكنوني، الحظ في كوني ويلزيا واختياري للعب وحمل شارة قيادة منتخب ويلز، أعطاني شيئًا لا يضاهى أي شيء آخر عشته".

وتابع "أتشرف وأشعر بالتأثر للمساهمة في تاريخ هذا البلد المذهل، أشعر بدعم وشغف الجماهير وسويا وصلنا لمحطات رائعة وغير متوقعة".

وختم بالقول "شكرا للجميع على مشاركتي هذه الرحلة، الآن أتراجع لكن ليس بعيدا عن الفريق الذي يعيش بداخلي ويجري في عروقي بعد كل شيء، التنين على قميصي هو كل ما أحتاجه".

وكان ناديا توتنهام ولوس أنجلوس الأميركي هما أول الأندية التي تفاعلت مع اعتزال بيل.

Thank you for everything, @GarethBale11 💙

Congratulations on an incredible career. pic.twitter.com/VTjcAqC07D

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2023